小英軍人節秋祭未唱國歌遭批 民進黨要求國民黨道歉

2018-09-04 13:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨發言人洪孟楷批評批評總統蔡英文在軍人節秋祭未演唱國歌，「還當什麼中華民國總統？」民進黨今召開記者會反擊。民進黨發言人何孟樺表示，洪孟楷身為國民黨發言人，發表這種無知的言論，根本惡意污衊國家元首，民進黨嚴正要求國民黨以及洪孟楷立刻道歉。

何孟樺反問，洪孟楷知道前總統馬英九擔任總統期間，秋祭也沒唱國歌嗎？怎麼那時不見國民黨批評，照這樣的邏輯，馬英九是不是也不尊重國旗、國歌，沒資格擔任總統？

何孟樺表示，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮的儀程一向都是「奏國歌」，與國慶、就職等典禮「唱國歌」不同，儀式程序只要查證，都能得到正確資訊。依照洪孟楷的邏輯，他這樣發言不求證，胡亂放砲的行為，是不是也沒資格當國民黨發言人，還是這就是國民黨發言人的水準？

對於國民黨今大張旗鼓召開記者會，製作「慎防綠營奧步」懶人包，何孟樺表示，洪孟楷自己先使出奧步污衊，做出示範，根本證明選舉奧步是國民黨的強項，呼籲國民黨與洪孟楷，批評別人以前也多做點功課來求證，以免被打臉反而讓自己難看。

此外，針對有反年改團體，以及中國時報以片段擷取影像，抹黑蔡英文出席秋祭典禮時有所謂「吐口水」一事，何孟樺表示，影像會說話，根據完整影像，總統在典禮期間嚴謹肅穆，這是特定團體、媒體的惡意扭曲、造謠，刻意擷取總統抿嘴畫面，假稱總統的動作是吐口水，實際上總統活動全程並未開口，何來吐口水？

何孟樺也強調，選舉將近，假新聞、造謠抹黑的訊息層出不窮，民進黨黨嚴正譴責，並呼籲各界停止造謠、抹黑的行為。