被問吳祥輝提告 柯P這樣反應...

活動中塔特以黃金海岸的吉祥物玩偶交換台北市吉祥物熊讚娃娃。（記者楊心慧攝）

2018-09-04 13:48

〔記者楊心慧／台北報導〕「蝴蝶蘭文創公司」昨在報紙刊登全版廣告，摘錄外文書籍《屠殺》內容，指「台北市長柯文哲帶病人到中國器官移植」，柯昨批出版社負責人吳祥輝只是拿錢辦事的打手，但吳祥輝今早大動作開記者會強調書中內容正確無誤，批柯糟蹋《屠殺》作者伊森與其作品，並說下午他要對柯提告；柯文哲在中午出席活動時被媒體堵訪，但他不願回應相關問題，直呼：「這場不是沒有訪問嗎？」

柯文哲今出席全球台北展覽開幕典禮，黃金海岸市長湯姆．塔特（Tom Tate）、韓國京畿道代表也到現場支持。活動開始前媒體堵訪柯文哲，詢問吳祥輝下午將提告一事，但柯直呼：「這場不是沒有訪問嗎？」接著又以英文向湯姆．塔特說：「這些都是鯊魚（指媒體）。」並未正面回答問題。

柯文哲在致詞時指出，北市府重要工作之一是推動國際城市交往、加強城市交流，台北市自57年前締結第一個姊妹市後，至今已與34國、48個城市締結姊妹市，3個夥伴市及5個友誼市。柯表示，這次特展呈現台北市國際城市外交工作成果，歡迎市民多多參觀。

塔特在致詞時提到，他希望有更多台北市學生到黃金海岸就讀，並保證會給予台北學生好教育、好的生活品質，除了能夠加強兩市教育上交流外，也能讓更多台灣人認識黃金海岸。此外，塔特也邀請柯文哲參與黃金海岸馬拉松賽。