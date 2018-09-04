藍營栽贓造謠 林佳龍將提告抹黑者

2018-09-04 13:20

〔記者張菁雅／台中報導〕立法院國民黨團今日召開記者會，再度指控台中市長林佳龍涉及賄選。對此，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅表示，林佳龍關心偏鄉、勤走基層，國民黨陣營不願也不用心勤走基層，硬要將後援會的聚會拗成賄選餐會，林佳龍將提告相關抹黑者，盼透過司法端正選風。

張廖萬堅表示，盧秀燕選舉之初自稱無黨產奧援，現卻在網路上大買抹黑廣告誣指林佳龍賄選，也不願提出建設台中的具體政見，可見國民黨不僅無心提升選舉文化，甚至自甘墮落向下沉淪，「台中正在持續的進步，但盧秀燕必會被市民留在原地」。

張廖萬堅說，盧秀燕團隊每日找不一樣的人，利用已被證實是烏龍的爆料，一而再、再而三誣指林佳龍涉嫌賄選，企圖藉此刷存在感。前法務部長羅瑩雪過去曾在國會監聽案及肯亞台人遣中案時，屢出現指揮辦案、未審先判，甚至漠視人權等言行爭議，這次又再度出面，足證國民黨出盡奧步，無所不用其極。

張廖萬堅重申，梨山的活動僅是單純的後援會活動，所有出席成員都是後援會成員，且皆有名冊與簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚林佳龍為受邀參加，盧陣營就算請全黨之力企圖「眾口抹黑」，但仍無法改變「烏龍爆料」的本質。

張廖萬堅強調，請客、送禮、綁樁是國民黨選舉慣用的方法，請不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，林佳龍沒有為選舉送禮或請客，遺憾盧陣營因為提不出市政願景與具體政見，寧可將選舉資源，用來大買網路廣告抹黑與毀謗林佳龍。