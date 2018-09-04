民進黨要求吳芳銘辭職 張花冠：我現在需要副手

2018-09-04 12:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣副縣長吳芳銘日前退出民進黨登記參選嘉義縣長，並提出辭呈辭副縣長，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠指吳芳銘辭職尚未批准，照常利用公家資源跑行程，呼籲他儘速辭職，嘉義縣長張花冠受訪表示，她小腿骨裂開，罹患蜂窩性組織炎、支氣管發炎，連走路都有問題，嘉義縣受嚴重水災，她認為「我現在需要副手」。

林沐惠說，吳芳銘現在坐公務車跑行程，請他依照承諾辭職，說話算話，也留下一個好句點，他並舉例張花冠第一次參選縣長時曾辭立委，國民黨新北市長候選人侯友宜辭副縣長，建議張花冠從善如流，准吳芳銘辭職。

張花冠說，嘉義縣823大雨造成嚴重災害，她又生病無法走路，現在這個時間「很多事情需要有副手」；她說「我也要求他最好辭職，剛好偏偏遇到水災」，她本來就在選新副手，只是一時之間沒有找到可取代的人，「現在逼我批辭呈，咄咄逼人是要幹什麼？」

張花冠說，帶職參選在法令上並無不可，沒有規定吳芳銘不能帶職參選，她請林沐惠每天跟蹤吳芳銘，看他有沒有用公家資源來跑選舉。

吳芳銘則說，他有信守承諾，登記前先公開退黨，登記後提辭呈辭副縣長，他說，民進黨有這麼多人違紀參選，黨要檢討，心中還是要有人民；他也諷刺「DPP（民進黨Democratic Progressive Party）變成DPP（深度恐慌小組Deeply panic panellist）」；他現在以人民為念，以救災為中心，關懷災民和工作，他並澄清不是張縣長欽點，也沒有利用公家資源為選舉拉票。