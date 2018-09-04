「大巨蛋案兩週內了結」明到期 姚陣營向柯P要真相

2018-09-04 13:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受周刊專訪時，表示「大巨蛋案兩週內了結」，期限就在明（5）日。民進黨台北市長參選人姚文智辦公室發言人阮昭雄偕同青年代表呂宜靜，今早召開「阿北，請告訴我真相：公開透明篇」記者會，聲稱3年多前投票支持台北市長柯文哲的呂宜靜，批評柯文哲處理大巨蛋案卻與遠雄私下密會、大巨蛋施工進度不清，質疑柯所主張的公開透明政策跳票，呂還向柯提出4大問題，希望「柯阿北」給答案。

該場記者會由阮昭雄發言，阮昭雄指出，2014年柯競選時提出的柯P新政，每個市民都在監督，但現在顯然看來有許多的疑慮需要解答，將透過一系列記者會檢驗柯文哲的政策，今日是第一場，他質疑柯主張的公開透明說一套做一套，既然議員（質詢）柯不信，就讓年輕人說出內心話。

今日出席記者會提問的青年呂宜靜，目前就讀台大國家發展研究所兩岸組研究生，正在準備撰寫論文。呂宜靜說，4年前她被柯文哲的真與直白、公開透明全民參與的政策所感動，4年投票支持柯。

但呂宜靜說，柯在處理大巨蛋案，她完全感受不到公開透明，因此她提出4大問題，分別是柯與台北市政府顧問蔡壁如密會遠雄幾次且為何看不到會議紀錄、柯對大巨蛋一開始堅持解約到現在同意14項工程施作、大巨蛋愈蓋愈多到底是停工還是復工狀態，以及明日是柯承諾要了結大巨蛋的期限、方案是什麼。

擔任台北市議員的阮昭雄提到，他向柯市府調閱大巨蛋14項工程的進度，只拿到半張A4的紙，且上月底民進黨要到大巨蛋工地會勘卻遭拒，事後收到柯市府提供的大巨蛋參訪作業程序公文，阮不滿說，「議會是去觀光嗎？是去看猴子嗎？」且會勘還要遠雄公司審核，這是哪門子的公開透明。

記者會結束後，姚文智也向「柯阿北」提問，什麼事情可以公開就大方公開，什麼事情不能公開就黑箱作業，質疑柯的公開透明有不同準。姚指出，都市發展局主要業務公共住宅，都有架設網路直播公開公宅進度，但為何大巨蛋沒有如此，為什麼標準不一樣，他認為大巨蛋處理的過程有太多問題啟人疑竇。

姚文智重申，當時民進黨提名他時候就宣布，若他當選市長簽署第一份公文就是大巨蛋解約，因大巨蛋簽約過程涉及不法，司法已經起訴相關人員，對於未來大巨蛋發展與何去何從，他會在公安、交通、環境等所有問題經過專業評估後，在最短時間提出解決方案。

姚文智強調，他已經有腹案，未來將會公布3D模型，提出願景。他說，大巨蛋拖了4年，台北人期待大巨蛋已經20年了，大巨蛋處理過程要透過這次選舉一一釐清。