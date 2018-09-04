政府不提入聯案 民團組隊赴美發聲

由「台灣聯合國協進會」籌組的「2018推動台灣入聯宣達團」，預計在本月14日下午在紐約哈馬紹廣場舉辦超過千人的海外台灣人大會，宣達台灣入聯的主張。（記者劉信德攝）

2018-09-04 12:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕考量國內外情勢，我國今年仍遵循往例不提出入聯案。長期推動台灣入聯的台灣聯合國協進會今召開記者會表示，近期將組成宣達團前往美國，號召千名僑胞在紐約聯合國大樓前哈瑪紹廣場舉辦大會，向國際社會表達台灣人民要求入聯的心聲。

第73屆聯合國大會將在本月18日召開，台灣聯合國協進會與民進黨立委王定宇、黃秀芳、時代力量立委徐永明、前台聯立委周倪安共同召開記者會。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲在記者會中表示，協進會至2003年創立至今，連續15年組團到聯合國外宣達台灣入聯，今年除組千人團隊舉辦宣達活動外，他也撰寫一封公開信寄給新任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與193個會員國駐聯合國的大使及代表，說明為什麼台灣要加入聯合國。協會並製作中、英、德、法等4種語言的文宣，將在活動現場向各國駐聯合國大使、代表發送，表達台灣入聯的決心。

蔡明憲說，宣達團依循往例將拜會美國國會議員以及華府智庫，與美國國務院官員可能有互動的機會，也將與美國僑界座談。

外交部主任秘書李光章則表示，聯合國不該排除台灣人民在外，也不應剝奪台灣新聞媒體採訪、參與的機會與權利；李光章並感謝民間團體長期為推動台灣入聯努力，讓台灣有機會在國際發聲、提高國際能見度。