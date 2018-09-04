民進黨：與《屠殺》登報廣告完全無關

2018-09-04 12:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕作家吳祥輝擔任負責人的「蝴蝶蘭文創公司」昨於報紙刊登全版廣告，指外文書籍《屠殺》近期將在台灣發行中文版，內容指「柯確知所有器官均來自法輪功」等，被外界影射認為該廣告與民進黨有關。對此，民進黨發言人何孟樺表示，該影射內容子虛烏有，與民進黨一點關係都沒有。

何孟樺表示，台灣是言論自由的國家，包括出版自由，我們都予以尊重。出版內容指涉部分，應回歸醫療專業討論，尊重相關當事人說明，民進黨不予評論，尤其不希望醫療專業扯入選舉爭端。