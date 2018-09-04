檢驗柯P執政 姚文智：說話算數是良善政治基本原則

2018-09-04 12:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智辦公室今日由辦公室發言人阮昭雄偕同青年代表召開記者會，質疑台北市長柯文哲主張的公開透明政策跳票，姚文智今早結束掃街拜票行程，也趕到記者會一同參加。媒體好奇是否爭取青年選民的支持，藉此打柯，姚表示，政治人物說過的話算不算數、政治承諾能不能做到，是大家期待良善政治基本的原則。

阮昭雄在記者會前指出，民眾在意市長做得好不好、承諾有沒有做到，參與選舉新的市長候選人有無提出好的願景與方向、候選人提出牛肉在哪裡，應從這兩個方向檢驗現任市長的執政成績，以及評價新的市長候選人所提出的政策，他強調姚文智競選政策以政策為主軸爭取市民的支持。

阮昭雄說，今天這場記者會是檢驗柯執政系列記者會的第一場，每個市民都在監督市政與柯文哲當時競選時所提的柯P新政，未來會陸續提出其他政策檢驗。

記者會後媒體問到記者會是否爭取青年選民，利用青年打柯？姚文智受訪表示，他知道許多年輕人支持柯市長，但在市政發展，也有很多年輕人提出質疑，包括（市長）過去說的事情有沒有做到，這是任何年輕人看待都市發展重要的原則。

姚文智認為，政治人物說過的話算不算數、政治承諾能不能做到，這才大家期待真正良善政治的基本原則。

民進黨中央啟動的輔選列車「百工百業挺改革」昨晚前進台北市，姚文智首度與總統蔡英文、行政院長賴清德同台，媒體問是否有幫助拉抬選情聲勢？姚文智說，感謝蔡、賴兩人對他的勉勵與加油，賴清德昨晚提到全黨團結這場選舉就會險中求勝，他會全力以赴，小英總統也希望大家關注他所提政策，相信這個方向也是市民所需要的。

總統文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多進駐台北市長參選人姚文智團隊，部分人士認為姚人多的文宣和姚文智本人受訪回應有落差，好似「靈肉分離」，媒體也當面問姚文智的看法，姚文智聽聞後先是「呵呵」笑了兩聲，隨即表示，他跟姚人多兩人過去都是寫文稿出身，姚人多會幫忙修改、他也修姚人多的稿子，並強調團隊合作不管在選舉節奏與政策論述，他都希望能有最好呈現。