中非論壇再端600億美元大禮 外交部：我們會盡力

2018-09-04 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國於非洲友邦僅餘史瓦帝尼，為加溫與非洲關係，蔡總統曾宣示推動「非洲計畫」，據悉明年度外交預算也規劃大幅增加。中國除了對史國招手頻頻，現也正舉辦「中非合作論壇」，昨更祭出600億美元大禮，但外交部非洲業務主管劉邦治今天對於非洲計畫與預算規劃等內容，竟回應「我不知道」，後表示「會盡力切合史國需求」，推動雙邊關係。

「中非合作論壇」正於北京舉行中，同時間我於非洲唯一友邦史瓦帝尼，也在國內工業重鎮曼齊尼（Manzini）舉行「史瓦帝尼國際商展」。中國在非洲投資甚深，對我友邦造成壓力，不過史國與我邦誼穩固，外交部更表示雙方關係是至死不渝的程度。

蔡總統4月出訪史瓦帝尼後，提出「非洲計畫」，宣布將「深入布局非洲」。外交部也於7月與8月陸續辦理「投資南部非洲．開創新商機」研討會與「前進非洲媒體茶敘」活動，籌組商機考察團，為我國企業與非洲市場搭建連結。在正舉行的「史瓦帝尼國際商展」中，也設有台灣館，由貿協率新東陽公司與眾徠科技公司等7家業者參與。

而根據本報上週報導，在外交部108年度機密預算中，為鞏固及拓展邦交關係，在亞西及非洲地區增列超過6億元預算，相較上年度增加將近4億元。除了強化非洲友邦關係，推動與非洲無邦交重要國家關係，爭取參與區域組織等內容，也列入明年度工作項目。

不過對於「非洲計畫」與新年度工作目標，外交部亞非司長劉邦治今天出席例會時回應態度模糊。

對於預算增列提問，劉邦治今天上午回應說，「我不知道」，「我不能跟你講」，因為要尊重立法院。他強調，即使有也不便說明，會在既有預算下，「做我們能做的」。

媒體問及中國領導人習近平在中非論壇向非洲祭出600億美元大禮，我方如何區隔？劉邦治也僅說計畫正在運作中，詳細情形不便說明。只說「我們會盡力」，切合史國需求「做我們能做的」。

關於中國在非洲發展的情形掌握，劉邦治也表示他沒辦法準確說明，固然任何國外團體援助弱勢國家對全球發展都是件好事，但如同BBC評論「這是製造錢坑」，「大家拭目以待」。