山坡地回饋金徵收 台東縣33件緩收 農委會允檢討

農委會副主委李退之（中）表示，將邀各縣市討論山坡地回饋金辦法是否修正。（記者張存薇攝）

2018-09-04 12:00

［記者張存薇／台東報導］台東縣94％土地被列為山坡地，因為中央修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，造成今年6月起，部分東海岸三鄉鎮及太麻里鄉民眾用自家建地蓋房，還要繳供造林之用的回饋金，有的民眾一繳就要超過10萬元，痛批政府搶錢，農委會副主委李退之今天在立委劉櫂豪邀請下，到台東地與地方協商，結果確定推動山坡地劃出作業，也會召集各縣市討論是否修正相關辦法，至於有爭議的回饋金部分，農業處長許瑞貴明確表示，台東縣33件案例將暫緩收取。

根據農委會去年底修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，其中第3條第13款規定「申請建照的山坡地建築行為」必須繳交山坡地回饋金、供造林之用，台東縣目前共有49件繳款通知、其中33件與第13款規定有關，遭地方強烈反彈。

李退之、劉櫂豪與議員許進榮、林東滿、翁麗吟、農業處長許瑞貴今天上午協商，近午獲得結論，李退之說明，針對台東縣鄉鎮市土地可依現行規定將山坡地劃出者，可依個案檢討或加入中央開辦的通盤檢討，請縣府盡速依程序辦理，至於劃出作業期間，回饋金是否徵收，由縣府依權責依法裁量處理，至於收取辦法應檢討或因地制宜修正，近期將邀各縣市政府討論。