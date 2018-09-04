陳其邁發表路平政策 強調「嚴格三標準」

陳其邁偕同同台灣建築中心董事長楊欽富（左）、高市土木技師公會理事長黃清和（右），共同發表「嚴格三個標準、打造平穩道路」路平政策（記者王榮祥攝）

2018-09-04 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今偕同台灣建築中心董事長楊欽富、高市土木技師公會理事長黃清和，共同發表「嚴格三個標準、打造平穩道路」路平政策﹔陳其邁表示，大家都知道他很龜毛，對於路平、他一定會做好，給市民平穩、舒適的路權。

陳其邁進一步指出，如果擔任高雄市長，上任後會儘速前往日本取經，把日方養護道路的標準與程序全帶回來，三個月內會針對全市重要幹道、易肇事路段、重車多的道路，視情況進行補強或重舖，工務局長一年內需交出具體績效，否則就要「負起責任」。

陳其邁說明路平政策嚴格三個標準，分別從施工、監工、養護三層面進行，施工部分會參考日本道路設計與標準，監工會先組成路平監督委員會，養護則以補好補滿為原則。

他同時提及，未來希望調整工務局業務，現有主導興建工程的新工處與養護工程的養工處，計畫將道路施作到養護都交由新工處專責職掌，養工處將調整為公園管理處，負責路樹、公園、植栽等業務，另闊大道路挖掘管理中心編制，會要求市府相關單位，連同中油、台電、瓦斯等企業都要派人駐守，全面協調、管控開挖道路事宜。