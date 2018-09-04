盧秀燕與侯友宜合體 共同宣示反空污

2018-09-04 11:36

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜與台中市長參選人盧秀燕今日合體，共同觀賞電影「全面霾伏」，並宣示反空污的決心。針對盧秀燕主張「中電不北送」，侯友宜說，新北市有核電廠、火力發電廠，足夠供應大台北地區使用。

盧秀燕今天安排工作人員觀賞電影「全面霾伏」，做為內部教育訓練，侯友宜也特地南下，全程看完電影。

盧秀燕表示，台中空污非常嚴重，市民健康受到影響，尤其這兩年空氣變糟，就是因為台中火力發電廠火力全開，「全面霾伏」談到空污對人體的影響，有警示作用；而中央要在新北市興建深澳電廠，侯友宜非常反對，因此邀請他來看，希望呼籲民進黨政府，不要再用火力發電方式殘害民眾健康。

侯友宜也表示，火力發電違反時代潮流趨勢，深澳燃煤電廠不但傷害北北基桃民眾健康，也破懷環境生態，他和盧秀燕兩人共同目標，就是反對火力發電廠傷害國民健康。

另外，媒體問侯友宜對「中電不北送」的看法，他說，新北市境內有核能發電廠、火力發電廠，供應大台北沒問題；有時候電力不是用加法，而是用減法，蓋深澳電廠要花1000億元，1000億元能做很多事，包括輔導高耗能、低產能的工業轉型，甚至在社區內可以有創能、智能的做法，所以盧秀燕要減少火力發電的方向是對的，他相信全台灣用電不會有問題。

對於盧秀燕、侯友宜的說法，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍上任後，勇於面對國民黨執政時從未正視的空污挑戰，3年多以來已有初步改善成果。反觀盧秀燕當了那麼久的立委，未見關心過空污，要選市長才跟著喊反空污，卻只停留在「喝豬血湯、看電影、救空污」格局。

卓冠廷也說，電影《全面霾伏》中的毒氣是大地震引起，根本與火力發電造成的空污無關，如果盧這麼怕天災引起災難，那麼她應該講清楚對位於地震帶附近4座核電廠的立場，侯友宜也應說明是否支持重啟核四廠？

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