接見亞運國手 總統：體育預算加倍 前進東京奧運

總統蔡英文（前左三）今在總統府接見亞運代表團，選手代表饒廷宇（前右）、湯智鈞（前左二）與魏均珩（前左）致贈紀念品給蔡總統。（中央社）

2018-09-04 11:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天上午在總統府接見本屆亞運國手，三軍儀隊也特別歡迎這些優秀國手，總統說，有儀隊出動的時候，就表示總統府來的貴客，是國家的貴賓，是總統府的貴客。「今天，你們，就是國家的貴賓、是總統府的貴客。」

總統首先問問大家，哪些人是坐昨晚的飛機回來的？接著問他們有沒有看到F-16在旁邊飛？空軍想到用放出熱彈，讓大家看到星光燦爛、絢爛的影像，讓飛機上的大家可以看到。總統府稍早也播出軍聞社拍下來的影片，希望大家能感受一下。

總統說，空軍的迎接，不只是實踐對大家的承諾，更是國家對各位國手、對體育越來越重視的象徵。這次的亞運中，我們投入更多資源，除了在場上拚戰的選手，還包括後勤團隊。從醫療團、營養師、廚師、物理治療師、防護員，以及團本部、體育署、奧會、協會等所有工作夥伴。

總統指出，這次的亞運給代表團更多的支持，這是進步，不過，好還可以更好，國手的需求就是總統的要求。這次我們樹立了新的典範，下一次我們要繼續超越自己。

總統強調，「雅加達的巨港亞運」以後就是一個基本門檻，只能比這次更好，都要全力地去完成，現在我們就要開始為東京奧運準備，提供比這次更好後勤支援。我們也會在資源上支持體育，繼續加速我們的目標，也就是「體育預算加倍」的目標來前進。

總統接著說，現在看到的榮耀，其實都來自背後無數苦練的汗水，跟孤單的淚水。她要講一個故事，十幾年前，有一位6歲的小男孩，選擇了體操，從那時候開始，他就跟著教練一起苦練、再苦練。別人練一次，他就練十次。這條路很難走，經常也會有挫敗，但是他繼續苦練、繼續堅持。因為他的堅持，讓世界看見台灣。這位是誰，他是「菜市仔凱」，也是我們「金牌凱」，歡迎鞍馬金牌李智凱。

總統還繼續點名棒球代表隊，強調這個棒球隊實在很驚人。棒球隊以業餘為主體，加上年輕的職業選手，打6場比賽贏了5場，拿到銅牌。而且最讓大家感到振奮的是，在面對陣容堅強、都是職業球員，有些還打過大聯盟的韓國隊。

總統指出，跟其他國家，而且是人口比更多的國家比起來，台灣絕對是體育強國之一。全力拚戰、團結合作，這就是今年夏天，我們展現給世界看的台灣精神。

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統蔡英文（前中）今在總統府接見參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，選手代表饒廷宇（前右）、湯智鈞（前左）致贈紀念品給蔡總統。（中央社）

總統府以儀隊劍門高規格歡迎亞運代表團成員。前中為亞運空手道金牌文姿云。（中央社）