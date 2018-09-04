台南設慰安婦銅像 謝長廷曝國民黨真正目的...

全台首座慰安婦銅像上月14日，在鄰近日本觀光客造訪的林百貨、國民黨台南市黨部旁揭幕，引發日方關切。（資料照）

2018-09-04 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕全台首座慰安婦銅像上月14日，在日本觀光客造訪的林百貨附近、國民黨台南市黨部旁揭幕，引發日方關切。未料沒多久卻傳出，台南地方法院今天（4日）要拍賣國民黨台南市黨部、新營區黨部，有消息宣稱此舉是衝著慰安婦銅像而來。對此，駐日代表謝長廷昨天（3日）深夜在臉書撰文，質疑銅像設立的真正目的。

謝長廷表示，法拍消息一出，隨即傳出與放置慰安婦銅像有關，還出現「媚日、冷血、不關心慰安婦人權、不爭取轉型正義」等聲浪。

謝長廷指出，法院拍賣要先進行查封、鑑價與公告程序，並稱該土地「早在4月11日就被法院電子查封，原因是積欠黨工薪水5億多新台幣，而債務人就是中國國民黨」，且這期間法院「早已踐行鑑價丶公告程序」，既然如此，「8/14以後才決定怎麼可能這麼快拍賣呢？」

謝長廷提到，「台南慰安婦人權平等促進協會的理事長黃淑貞，正是中國國民黨的新營區黨執行長。這個促進會好巧也是在不動產被聲請查封時，才登記成立的」，讓他不禁質疑，「所以放置銅像當天，就已經知道9/4要被拍賣」。

謝長廷直言，按照時間先後順序來看，並非放置銅像被拍賣，而是「合理推論是明知要被拍賣，才放置慰安婦銅像，也預期如此會引發反日仇日情緒，拍賣時又可醜化政府媚日不准設立銅像，以尖銳化政治對立，干擾勞工合法求償的拍賣，達到維護不義黨產的目的」。

謝長廷也在文末感嘆，「唉，消費兼利用慰安婦議題到如此地步」。