國民黨台南兩黨部法拍 結果無人投標

台南地院首次法拍查封的國民黨台南兩處黨部不動產，結果無人投標。（記者王俊忠攝）

2018-09-04 10:43

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨因積欠黨工退休金在已被查封的台南市黨部旁土地設置全台首座日軍慰安婦銅像，引發日本方面高度關切。台南地方法院表示，今天上午對查封的南市黨部與新營區黨部兩處土地、建物拍賣，結果無人投標。

台南地院行政庭長蔡雅惠說明，因為此案無人投標，民事執行處訂於9月中旬進行第2次拍賣，底價會根據今天第1次法拍底價酌予減價。

國民黨積欠305位黨工退休金未發，被黨工委託律師告到台北地院聲請查封黨產拍賣，台南地方法院在今年5月23日查封台南市黨部與新營區黨部。南市區黨部建物土地、底價1億3168萬元及新營區黨部建物土地、底價1億4185萬元，並公告於9月4日上午拍賣這兩處黨部建物與土地，日後慰安婦銅像可能隨黨產易主而搬家。

國民黨南市黨部上週發出聲明指出，市黨部旁設慰安婦銅像的土地已出租給廣告公司，兩地黨部不動產都訂有租賃契約，基於租賃不破買賣原則，為免引發日後法律糾紛爭議，請社會各界不要投標購買這兩處黨部不動產。

台南地院也說明，兩處黨部土地與建物有部分訂有出借、租賃契約或供通行使用，這部分不點交；慰安婦銅像土地與看板也不列入點交範圍。（10:55更新）

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