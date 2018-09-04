國民黨指控綠營選舉六奧步 將做懶人包宣傳

2018-09-04 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷今日召開「慎防綠營六大選舉奧步」記者會，他彙整出過去綠營「六大選舉奧步」有包括「抹黑」、「抹紅」、「造謠」、「栽贓」、「司法追殺」、「製造衝突」等手法，呼籲全民這次選舉不要再受綠營這六大奧步影響，而且為了慎防綠營再度出手，國民黨將製作「懶人包」在網際網路廣為宣傳，並提供該黨「中央助選團」做為「教材」，到各地助講時提醒民眾，拒絕奧步就是為了台灣下一代，要勇於跟奧步說不。

洪孟楷指出，「抹黑」這招綠營百試不爽，每一次選舉都可能使用，最近一次的例子就是民進黨立委段宜康的吞曲棍球事件，當年彰化縣長選舉誣指國民黨候選人林滄敏詐領補助款，還發誓不實要吞曲棍球，結果造成林滄敏落選，雖然最近訴訟定讞確定段宜康敗訴，卻已喚不回林滄敏的彰化縣長。

洪孟楷並表示，綠營的「抹紅」手法，就是把共產黨以及前朝政府拿出來當做「救援」，像2003年民進黨刊登廣告抹紅馬英九，影射馬英九支持對岸領導人，最後被台灣高等法院判賠100萬元以及必須在四大報公開道歉。

有關「造謠」案例，他指出，1998年高雄市長選舉發生「桃色錄音帶」事件，綠營影涉當時國民黨候選人吳敦義與女記者有曖眛關係，結果吳敦義以5千票不到輸給民進黨候選人謝長廷，最後錄音帶被證實偽造，這就是標準惡劣的造謠，高雄市也從此陷入發展停滯不前。

洪孟楷表示，「栽贓」案例則發生在2005年高雄市長選舉，民進黨候選人陳菊陣營召開「走路工記者會」指控國民黨候選人黃俊英涉嫌賄選，導致黃以1100多票之差敗選，事後證明走路工與黃俊英毫無關係。

至於「司法追殺」，他指出，馬英九被起訴的「三中案」被列為行政院長賴清德的改革政績，證明民進黨干涉檢調司法，打壓清算國民黨﹔「製造衝突」最明顯的例子則是2004年總統大選的「兩顆子彈」事件，當時民進黨候選人陳水扁在造勢時發生槍擊案，總統府秘書長開記者會宣稱子彈在總統身上，中選會還配合如期選舉投票，最後藍、綠勝負差距不到1％，從此台灣也陷入貪腐。

洪孟楷強調，綠營的選舉六大澳步，通常都會在選舉差距小的地方出現，像目前高雄市國民黨候選人韓國瑜與民進黨候選人陳其邁相差十分接近，除了代表韓國瑜的選戰作法受到高雄民眾歡迎，更重要是要提防綠營奧步，否則就是高雄市民與全國民眾的失敗。