姚文智文宣與言行挨酸「靈肉分離」 姚辦：代表他們害怕

有部分人士認為姚文智的文宣和姚文治本人受訪回應有落差，好似「靈肉分離」，姚辦發言人洪立齊認為，正是因為「沒什麼好批評」，其他陣營就只能批評這點，代表他們害怕這樣的姚文智。（資料照）

2018-09-04 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多進駐台北市長參選人姚文智團隊，搶救姚文智的選情，不過有人認為，姚人多文宣寫得越好，越顯得姚文智在文宣上的「虛偽」，但是姚辦發言人洪立齊認為，正是因為「沒什麼好批評」，其他陣營就只能批評「假」，代表他們害怕這樣的姚文智。

根據《上報》報導，在姚人多進駐姚文智團隊後，有部分人士認為姚文智的文宣和姚文治本人受訪回應有落差，好似「靈肉分離」，面對這樣的質疑，姚辦發言人洪立齊任為，這是因為其他陣營「沒有東西批評」，才會批評姚人多與姚文智之間的差異，他反問：「如果這些內容參選人都同意的話，你要如何稱他是假？」

洪立齊指出，他了解各界批評，也坦承姚文智臉書貼文和平日受訪的回應風格的確有差異，但正是因為面對的人不同，回應才有所差異，因為臉書內容是團隊討論過的東西，媒體受訪是政治議題攻防，洪立齊強調，在議題供防上當然會比較直接，而且現在臉書大多也不是各參選人親自操作。