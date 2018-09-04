「烏龍爆料」廣告攻擊林佳龍！ 網：不抹黑不叫國民黨？

2018-09-04 00:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕年底大選將至，台中選情一直受到外界關注。今晚有網友在批踢踢實業坊（PTT）爆卦「國民黨砸廣告黑林佳龍啦」，質疑國民黨陣營花大錢買聯播網廣告指控林佳龍疑似賄選，在各家媒體平台四處露出。貼文一出引發網友鄉民熱議，文章迅速被推爆。

該名網友貼出的廣告連結，係由冠名「台中市議會國民黨團」的Youtube帳號所貼出的影片，內容指控林佳龍涉嫌宴客賄選，與國民黨上週連番指控內容一致。對此，林佳龍陣營曾回應「烏龍爆料」，澄清該場活動是民間後援會自辦的餐敘，並回批盧秀燕只會負面選戰，卻遲遲不願正面提出政見，這種選舉方式終將遭市民唾棄。

該廣告被網友發現並PO上網，該名網友也質疑「每次看到她（盧秀燕）的新聞都是在爆料打負面」、「打這種廣告對國民黨印象會更差吧」，甚至嘲諷國民黨攻擊林佳龍賄選但自導自演、無人搭理，只好將灑廣告當解方，他也質疑「有閒錢為什麼不花在正經事上咧...不是都沒黨產了？」

貼文一出引發網路鄉民熱烈討論，有網友表示「KMT不抹黑 就不叫KMT了」、「怎麼會期待國民黨打正面選舉？」；也有網友對林佳龍表示肯定，指出「台中＋龍做的蠻好的，沒什麼好黑」、「做得比胡好多了」；但也有人認為「年底拒投DPP」、「兩黨一樣爛」、「可憐台中人 只能從兩個垃圾中挑一個」。