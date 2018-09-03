挨批不認823歷史 鄭文燦回擊陳學聖：當口水很LOW

2018-09-03 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市退伍軍人協會主辦「九三軍人節」升旗典禮，國民黨桃園市長參選人陳學聖出席活動，反問桃園市長鄭文燦「八二三砲戰是不是與民進黨無關」？對此，鄭文燦傍晚回應，他連續4年都舉辦支持紀念八二三砲戰的活動，並認為八二三精神是國家團結的象徵，回擊陳學聖「把八二三當作口水，這是很LOW的政治格局」。

陳學聖致詞抨擊民進黨不僅缺席八二三砲戰60週年紀念會，還有人把八二三砲戰說成是「國民黨與共產黨之間的戰爭，與民進黨無關」；如果民進黨政府尊重軍人，怎麼可能大砍軍公教警消的年金，還催票說只有鄭文燦落選，蔡英文才會徹底道歉，呼籲大家都要投票，讓國民黨從桃園出發，贏回執政權。

對此，鄭文燦回應，日前市府才與Lamigo球團、金門縣政府共同舉辦「Army Party—金門日」活動，就是為了把八二三、金門與台灣做連結，而且上任後推動將桃園眷村鐵三角中的「太武新村」活化成為「八二三砲戰紀念館」，正在籌備第二期暨景觀修復再利用工程，未來將依空間性質注入各類活動，讓原住戶、藝術創作者及遊客，在此聚合及交流，形成國際藝術村聚落。

鄭文燦強調，市府正在用具體行動，把八二三精神不斷傳承下去，這段可歌可泣的歷史，不只是歷史，而是要讓下一代都能記得，民主的台灣得之不易；並認為八二三精神是國家團結的象徵，陳學聖「把八二三當作口水，這是很LOW的政治格局」。