《屠殺》踢爆器官移植爭議？ 她堅稱：柯P看過內容還簽名

2018-09-03 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕出版社「蝴蝶蘭文創」今（3日）在媒體刊登全版廣告，並摘錄作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》，書中指稱台北市長柯文哲過去曾帶病人到中國進行器官移植，且確知所有器官都來自法輪功人士。對此，前國民黨立委羅淑蕾指出，柯文哲看過《屠殺》的原稿，甚至還簽名。

對此，柯文哲受訪僅回應，是有心人士在操作，還說作家吳祥輝（蝴蝶蘭文創負責人）是打手而已。

羅淑蕾今晚在三立《鄭‧知道了》節目中則指出，4年前柯文哲競選台北市長投票前幾天的聲明只強調他沒參與器官買賣，也隱瞞他是器官捐贈小組的負責人，而《屠殺》一書的作家葛特曼在發行這本書前，認為柯的證詞非常重要，所以曾把《屠殺》文稿拿給柯看過，而柯也簽了名。羅淑蕾還強調，吳祥輝應該有掌握柯文哲簽名的證據。

羅淑蕾也說，柯文哲當初在台大擔任醫生時，請了一些缺乏經驗和專業的助理人員來處理查驗捐贈的器官，目的僅是為了省錢，她不懂柯文哲為何堅持要自己處理且「自負盈虧」，而不讓台大醫院來處理器官捐贈的事，質疑柯難道是把台大器官捐贈小組「當成生財工具嗎？」

她還提到4年前MG149爭議爆發的時候，當時就有人建議她要去查看看器捐的所有相關帳目，「由此可知，這裡面的利潤有多大」。