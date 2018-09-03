讚姚文智進步有目共睹 蔡英文力挺贏回首都

民進黨3日於台北國際會議中心舉辦2018百工百業挺改革活動，總統蔡英文（左）、行政院長賴清德（右）出席，為台北市長參選人姚文智（中）拉抬聲勢。（記者羅沛德攝）

2018-09-03 22:02

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨舉辦「百工百業挺改革」造勢活動，今晚輔選列車開到台北市，身兼黨主席的總統蔡英文、行政院長賴清德都出席致詞，力挺黨籍台北市長參選人姚文智，這也是姚獲提名後，首度與蔡、賴兩人同台造勢。蔡英文致詞說，民進黨沒有個人英雄主義，全黨團結一心力拼選戰，要在台北市爭取重返執政；她也誇姚，進步有目共睹，為人誠懇，懂得省思不足之處，更不在政治口水打轉。

民進黨自9月起陸續在全台14個縣市舉辦「百工百業挺改革」，除宣傳中央政績，也盼拉抬各縣市參選人選情，彰化縣、苗栗縣分別在1日、2日接連完成舉辦，第3場輪到台北市，於今晚6時30分在台北國際會議中心登場，與會人士包括經濟部長沈榮津、民進黨秘書長洪耀福、小英之友會總會長顏志發、國策顧問黃承國、台北市黨部主委陳正德、台灣省會計師公會理事長黃奕睿等眾多公會團體出席，會場湧入逾3000人。

晚間7時13分賴清德與姚文智一起進場，現場歡聲擁戴，頻頻高喊「賴院長加油」、「姚文智凍蒜」；隨後會場播放姚文智競選影片，主持人、立法委員吳思瑤說，雖然台北市現在有高人氣市長，但各項施政不是吊車尾，就是末段班，「姚文智的政策、政策、政策」，就是他與其他參選人的最大差別。

姚文智隨後致詞表示，今晚跟他宣布參選當天一樣，現場滿滿的朋友和溫暖，感謝大家當他的靠山，有各位支持、牽成，正是準備迎接勝利的時候。他也說，身為執政黨在國家首都選戰的提名人，感覺責任非常重大。

姚透露，選戰至今，有時也會感到孤單，夜半不免感到真的很艱難，也不知向誰說起，但就在失志時候，有個聲音告訴自己，既然背負改革的使命，絕對不能消沈，唯有堅強的意志才能爭取勝利，「姚文智絕對戰死而不投降」。

姚文智說，改革並不容易，日前在木柵市場拜票，遇到破口大罵的攤商，痛批民進黨的年金改革在欺負軍公教，但年改是台灣累積數十年的弊端，蔡英文政府以堅強的意志推動，我們才有一點改革成績，自己沒機會和那位朋友說，面對被改革者要更有同理心、耐心，其他改革也是如此。

姚說，台北市面對的問題也是一樣，不論是國際或國內評比，台北市都還有長足進步空間。據日本「世界都市綜合排行榜」，台北市與其他國際城市相比，從2008年第26名一路下滑至2017年的第36名，但東京10年間持續維持在第3至4名；首爾從2008年的第13名，攀升到2016年的第6名；香港從2008年的第17名，躍升到2017年的第9名。

他說，台北20年歷經國民黨、現任市長柯文哲執政，國際城市競爭力一路下滑，即使與台灣六都相比，桃園、台南、高雄也位居前段班，而台北市則是敬陪末座。

姚文智說，台北市有許多問題尚待解決，正因為還有一段路要走，繼而提出提出「5S+C」的競選政見，盼強化國家首都地位，改造台北；五個S包括Smart City（聰明智慧城）、Smile Generation（微笑新世代）、Safe Network（安心居學網）、Skyline（水岸共生廊）、Street Culture （街區優生活），C則是Capital of Taiwan（國家首都）。

姚文智說，台北市長應該要讓百工百業創造自己的榮耀，感覺這場選舉「撥雲見日」，他有信心，只要大家相挺，「一個拉10票，10個拉100票」，共同實現台灣價值，就有機會贏得最後勝利，讓「綠色執政、品質保證」落實在首都，營造繁榮的「新・台北市」。

賴清德致詞表示，只要我們完成三個條件，姚文智一定能贏得最後勝利；第一是團結，民進黨一定全心全意支持他，之前陳菊是第一個牽起姚的手，蔡總統也替授旗，今天百工百業也站出來，我們要告訴社會，要團結一心支持姚文智。

第二是信心，姚起步晚，難免遇到困難，但姚過去的經歷總能在險境中求勝，曾為民進黨拿下北市唯一立委席次，正是彰顯姚的本事。第三則是信任，只要給姚機會讓他當選，肯定會有一番建設，姚曾經成功輔佐時任高雄市長謝長廷進行高雄愛河整治，就此扭轉該地風貌，對於高雄駁二特區的打造，在在讓人驚艷連連。

賴說，聽到姚日前去市場拜票被民眾罵，自己覺得很不捨，過去馬英九也曾指年金改革勢在必行，但後因顧慮選舉，而裹足不前，但蔡英文不同，她看的不是選舉，而是人民如何安居樂業，因此在市場批評姚文智的人，反而應該牽起姚的手鼓勵他，也給蔡英文支持。

賴也誇獎姚有能力、言出必行，在做立委就著手推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，這是他要競選台北市長的前奏曲，盼當選後以「公辦都更」徹底改變台北市；姚已經準備好了，不只勇敢承擔，更是打死不退，只要我們支持，姚文智一定會當選。

蔡英文則在7時56分到場，8時上台致詞，姚文智全程在旁。蔡說，改革固然陣痛，但不可停滯不前，中央陸續終結象徵低薪的22K、推動托育、長照、社會住宅等政策，要做一個為人民解決問題的政府，首都台北當然也要往前衝。

蔡英文說，姚文智就是台北市長最適合人選，黨內很多有經驗、能力的幹部陸續進駐姚的競選團隊，全黨上下一心、不分派系，「民進黨沒有個人英雄主義」。她也誇，「大家都有感覺到姚文智最近表現愈來愈好」，很多人告訴她，姚為人誠懇，也認真思考不足，也不在政治口水打轉，企盼可以發揮過去在高雄、台北各10年的經驗，打造首都榮耀。

蔡英文致詞完畢後，也與賴清德、顏志發及姚文智手牽手，高喊「台北加油」、「姚文智凍蒜」、「蔡總統加油」、「賴院長加油」，隨後四人也入座會場座位，與現場眾人一起合影留念。

民進黨3日於台北國際會議中心舉辦2018百工百業挺改革活動，為台北市長參選人姚文智拉抬聲勢。（記者羅沛德攝）

民進黨3日於台北國際會議中心舉辦2018百工百業挺改革活動，總統蔡英文（左）出席，為台北市長參選人姚文智（右）拉抬聲勢。（記者羅沛德攝）

民進黨3日於台北國際會議中心舉辦2018百工百業挺改革活動，為台北市長參選人姚文智拉抬聲勢。（記者羅沛德攝）

民進黨3日於台北國際會議中心舉辦2018百工百業挺改革活動，行政院長賴清德（右）出席，為台北市長參選人姚文智（左）拉抬聲勢。（記者羅沛德攝）