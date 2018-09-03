文化部明年預算首度破200億 賴清德：政府重視文化事務

2018-09-03 22:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日主持「行政院文化會報」時表示，108年度中央政府總預算案，文化部預算達202.83億元，首度突破200億元，較107年增加24.49億元，成長13.7%，且文化部主管預算占中央政府歲出總額首次超過1%，顯示政府重視與支持文化事務。

賴揆指出，他去年上任時，將「文化台灣」列為施政目標之一，希望透過厚植文化國力，強化台灣競爭力。行政院也核定前瞻基礎建設的「文化生活圈建設計畫」，整建軟硬體充實地方文化生活，並重視地方文化特色的保存與歷史重建。

賴揆強調，文化事務是文化國力展現，需各部會、地方政府、民間全力參與，文化會報的召開強化橫向聯繫、整合資源，共同推動國家文化政策，並借重各民間委員的專業、經驗與視野，讓台灣文化向下扎根。

賴揆今日聽取教育部與文化部共同推動的「美感體驗、文化體驗教育」報告後表示，相關部會及地方政府共同合作，開發推廣包括客家、原住民、新住民等不同族群文化內容、各類文化資產等體驗方案，以提供學童更多接觸藝文機會，讓美感教育從小扎根。

針對「強化國公有文化資產保存活化及再利用」報告，賴院長指出，爲利國公有文化資產保存活化及再利用，請各部會盤點經管文化資產狀況，未辦理基礎調查及修復再利用研究的文化資產，於明年度先以年度預算推動。

另外，爲妥善應用政府資產，中央各機關如有增置或租賃廳舍需求，應優先考慮利用國有非公用文化資產或財產。

賴揆表示，國公有文化資產保存活化再利用是各管理機關責任，須積極辦理，並請文化部予以協助。文化部也要研議精進文化資產的指定及登錄規定，儘量明確相關標準，規劃協助文化資產所有人與管理人的有效措施，以提高保存共識，確實維護珍貴文化資產。

有關「建構文化內容產業生態系重點計畫推動報告」，賴院長指出，建構文化內容產業生態系，有助提升文化內容應用，帶動產業發展。請文化部積極溝通，爭取「文化內容策進院設置條例」草案，早日完成立法。