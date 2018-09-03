傅學鵬籲以大局為重 劉政鴻扯徐耀昌不澄清收紅包傳聞

尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌，逐一與幹部握手致意。（記者張勳騰攝）

2018-09-03 20:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌今天下午邀集18鄉鎮市幹部討論，敲定由立委陳超明及徐志榮，分別擔任競選總部主委及總幹事。對於前縣長劉政鴻接連「巧遇」對手徐定禎，前縣長傅學鵬再度重申，希望劉政鴻能以大局為重，多為國民黨著想。

劉政鴻除發布新聞稿反駁，並直指徐耀昌任內人事紅包傳聞不斷，徐耀昌從未說明澄清，這是他最無法忍受的事。

徐耀昌競選總部發言人林佛樹回應，徐耀昌在議會接受議員質詢時，更曾說過，如果當事人能明確舉證苗縣府團隊中有人收紅包者，將頒發50萬元獎金，並把當事人移送法辦，絕不寬貸，現在依然有效。

對於劉政鴻日前接連「巧遇」徐定禎，傅學鵬指出，劉政鴻過去擔任立委和縣長，都是由國民黨提名、栽培，現在不挺黨徵召的徐耀昌，恐晚節不保。

劉政鴻反駁說，他參選第一次縣長時，傅學鵬還大陣仗地與民進黨合作，號稱「傅綠合」，怎麼昨是今非了？他質疑，如今傅學鵬又插手管國民黨的家事，誰才是政治變色龍，相信鄉親自有公斷。

劉政鴻指出，4年前他全力輔選黨提名人徐耀昌，並擔任主任委員，但這4年來苗栗鄉親屢屢抱怨苗栗建設幾乎停頓，鄉親的生活品質，不進反退。

劉政鴻說，他在此次提名前夕也向黨中央反映地方鄉親心聲，但黨中央仍執意徵召這樣的人選，讓他情何以堪。

徐耀昌競選總部也公布苗栗縣競選總部榮譽主委前縣長傅學鵬及張秋華、陳運棟、郭豐煊、林榮德、主任委員立委陳超明、總幹事立委徐志榮、執行長苗栗農田水利會長謝福弘、後援總會總會長李金恭。

徐耀昌連任競選苗栗總部將於9月15日成立，頭份競選總部於9月23日成立，南北各設立競選總部，期盼以「南北攜手躍進，山海共享慢活」為施政目標。