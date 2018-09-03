提體育政策被評87分 蘇貞昌：我很認真

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚出席「板橋開台聖王宮平安宴」，被問到體育政策遭對手國民黨新北市長參選人侯友宜評為87分，他表示自己很認真發表未來4年當市長，要如何提升新北市的體育力。（記者賴筱桐攝）

2018-09-03 20:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天提出體育政策六大主張，遭對手國民黨新北市長參選人侯友宜諷為「87分」。對此，蘇貞昌今晚表示，他很認真發表未來4年當市長要如何提升新北市的體育力，侯友宜過去8年做不到，卻一再抨擊，請市民用選票做判斷。

對於蘇貞昌提出的體育政見，侯友宜語帶諷刺地說：「給他87分，跟我比是87分，不能給更高分了。」

蘇貞昌今晚出席「板橋開台聖王宮平安宴」表示，他很認真發表未來4年當市長要如何讓新北市的「體育力」更好，就像當年他當台北縣長時，全中運一再得獎6連霸，他提出新的東西，設體育發展局，修建各地體育場所，舉辦銀髮族運動或是全民參與的運動，讓新北市的體育更強，希望贏得市民支持，讓新北再恢復體育大城市的榮光。

被質疑和侯友宜的體育政見雷同，蘇貞昌說：「我們要做的都是新的。」當年他在縣政推動上，體育一直是全台第1名，這幾年新北體育成績一再下滑，沒有像當年6連霸的成績，未來一定要努力，才會恢復昔日光榮。

蘇貞昌指出，他提出垃圾清運政策、垃圾袋降價、為老人裝假牙等政策，很受市民歡迎，侯友宜卻一再抨擊，侯友宜過去8年沒有做、做不到，他要讓新北市民得到照顧，更貼近民意，請市民用選票做判斷。