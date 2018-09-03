果菜市場改建案 柯文哲吳音寧隔空交鋒

台北第一果菜市場改建議題持續發酵，今天再傳台北市長柯文哲（右）和北農總經理吳音寧（左）隔空喊話交鋒。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-09-03 20:51

〔中央社〕第一果菜市場改建議題發酵，台北市長柯文哲今天說，預算由北市府編列、工程由北市府發包，北農是承租者，「怎麼房客比房東還兇？」北農總經理吳音寧則說，今年3月即向市府提出改建需求建議，並非「房客比房東還兇」。

台北市議會下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，無黨籍市議員童仲彥、民國黨市議員徐世勳針對第一果菜市場改建以及吳音寧是否列席台北市議會備詢，提出質詢。

徐世勳質詢指出，第一果菜市場改建案的主導方應是產發局與工務局，吳音寧提的方案未經董事會同意，卻在市面傳得沸沸揚揚，柯文哲答詢表示，他每天上午7時30分開晨會，吳若有問題可到府內討論，「緊急的案子隨時可以進來掛號，不用找外面的人來打我們」。

台北市副市長、台北農產運銷公司董事長陳景峻說，上週五他特地打給吳音寧，指第一果菜市場改建案並非只有北農，還有漁產公司、停車場等整體考量，若吳有自己的方案可提出，或到議會列席備詢向議員說明。

他表示，這3週出席行政院會時，他都和農委會主委提過要請吳音寧到議會備詢，直到上週農委會才說已完成溝通、吳音寧會到議會，但今天未見她身影，他夾在中間，「應該切腹自殺，沒處理好也是我的責任」。

童仲彥質詢指出，陳景峻已和農委會溝通過，要請吳音寧列席議會備詢，但至今仍不見人影，軟硬兼施都沒用，難道真要總統蔡英文拜託才請得動嗎，如此市政如何運作，第一果菜市場又如何改建，現在好像沒人叫得動吳音寧，儼然「台灣尚大尾」。

柯文哲答詢表示，他認為吳音寧仍應列席議會備詢，北市府都已表達意見，也說服農委會叫吳音寧備詢，吳音寧若不出席就是她自己的問題。

陳景峻說，吳音寧是政治任命的政務官，本來就該到議會備詢，也早就和她講過這件事。他直言北董的人事問題，談責任就是董事長制，談權力就是總經理制，「請神容易送神難」。

吳音寧今晚告訴中央社記者表示，北農所提的是第一果菜市場改建的需求建議，且經公司內部專案小組程序進行，今年3月也行文台北市政府提出相關需求和配置，並向台北市市場處報告，她也曾在市政會議上提出相關改建建議。

另外，她說，台北市新工處也曾就兩版本內容進行比較，並於4月行文北農做再次確認，並非柯文哲所說「房客比房東還兇」。

談到今天未到議會備詢一事，吳音寧說，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」規定，北農總經理不應列席議會備詢，柯文哲也說過依法是如此，她認為應遵循建立的體制而為，不僅止於她，包括未來每一任北農總經理也都應如此。

對於9月13日以前的市政總質詢是否都不列席，吳音寧回答，自己依法行事，未來若修改自治條例，她會遵循新規而行，各界若對相關公共政策有疑問，她也願意陪同市議員或相關單位到現地勘查、說明，相信可讓大家更清楚明瞭。