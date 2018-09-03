批活摘器官挺柯P卻刪文 王威中：刪文並非受黨內壓力

2018-09-03 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕出版社「蝴蝶蘭文創」今天於媒體刊登全版廣告，指控柯文哲曾帶病人到中國進行器官移植，而所有器官都來自法輪功。對此被外界劃為「友柯派」的市議員王威中在臉書發文評論這種手段「非常丟臉」，不過文章引起討論後又馬上刪文，讓外界質疑難道是受到黨內壓力？對此，王威中表示「絕無此事」。

王威中稍早在臉書發文表示：「非常丟臉。難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天line上面各群組不斷轉載這個新聞，我只覺得太噁心了。」最後更感嘆地說：「這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」

然而文章在PO出引起討論後，王威中卻又將文章刪除，反而更引起外界好奇，PTT上也有熱烈討論PTT上也有熱烈討論，不少網友質疑難道是王威中受到黨內壓力而刪文？難道柯文哲說要追查出錢買版面的幕後金主就是民進黨？

根據綜合媒體報導，王威中下午在市議會回應，這樣的行為難免會被多加聯想，不過他刪文並非是受到黨內壓力，同時呼籲，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝應該要為自己的廣告內容負責；王威中認為「有人把這件事聯想成與民進黨有關，對民進黨來說是非常不公平的」，更直言蝴蝶蘭文創刊登這樣的廣告，跟民進黨是「一點關係都沒有」。