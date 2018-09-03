灌人頭案體協高層深表悔悟？ 黃國昌：睜眼說瞎話！

黃國昌今早召開記者會，痛批北檢縱放犯人，草草結案。（記者黃耀徵攝）

2018-09-03 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕游泳協會前理事長許東雄等4位體育高層違反個資法灌人頭卻獲緩起訴，時代力量主席黃國昌今早召開記者會，痛批北檢縱放犯人，草草結案。

黃國昌今日在臉書出示圖表示，光許東雄一人違反個資法的件數就高達1萬5000件以上，然而幾位「邪會」高層竟還與檢察官討價還價，使得過程中檢察官數度離庭請示上級，最後從每件罰100元殺價到最後打對折，才讓許東雄最後緩起訴罰75萬元。

黃國昌指出，在庭訊中，陳太正、李侑龍、劉中興、許東雄等4位「邪會」高層根本沒悔意、不認錯，許東雄甚至因為不願意配合說明遭違法冒用的個資，當庭被檢察官訓斥，沒想到，緩起訴處分書卻記載他們「深表悔悟」，讓黃國昌痛批北檢根本是「睜眼說瞎話」！

黃國昌表示，去年底他正式告發此案，沒想到承辦檢察官竟以「無傳喚、無筆錄」的方式，找被告到台北地檢署「聊天」。黃國昌認為，這已經完全超越他對刑事訴訟程序的理解，更質疑北檢「何時發明了這種『聊天』程序」？

黃國昌最後也質問，台北地檢署幕後到底是誰在指示這樣縱放結案的？認為緩起訴處分書根本是在幫忙遮掩，想要草草結案、輕輕放過，針對此案他一定會繼續追究到底。

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