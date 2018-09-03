共同編織未來 國慶主軸「台灣共好」LOGO設計曝光

內政部次長陳宗彦指出，今年的國慶大會主軸是「台灣共好」，點的匯合，象徵國人能團結彼此，持續前進，台灣更好。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-09-03 18:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「中華民國讚國慶」官方臉書粉絲團今日先揭露，今年國慶LOGO設計為「台灣共好」，中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會表示，完整版的LOGO將於10月初對外說明。

國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彦指出，每年國慶大會都有設計LOGO，呈現當年度的活動主軸。以105年為例，國慶大會主題為「台灣有你真好」，LOGO設計以繽紛華麗的顏色組象徵多元族群的人民，以不同顏色緊密交疊象徵臺灣人的和諧包容。

陳宗彥提及，去年國慶以「2017 一起更好-Better Taiwan」為主題，LOGO回應主題理念，以台灣重要傳統工藝「紡織」，層層交織象徵不同世代的人民交接傳承，一起編織台灣的未來，也象徵政府對於政策的堅持與國家永續發展戮力不懈，回應人民對未來的期待。

陳宗彦指出，今年的國慶大會主軸是「台灣共好」，點的匯合，象徵國人能團結彼此，持續前進，台灣更好。關於完整版的LOGO將依往例在國慶日前，由國慶籌備會主委召開記者會對外說明，敬請各界期待。