蘇貞昌主張成立體育局 朱立倫子弟兵批「老縣長沒做功課」

2018-09-03 17:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出體育政策，並主張成立體育局，新北市長朱立倫子弟兵、國民黨新北市議員參選人葉元之質疑，成立體育局除增加人事費之外，看不出任何意義，現在體育處的層級就已經做的比老縣長說的多，凸顯老縣長沒有做功課。

葉元之舉例，「新北動健康」為跨局處的活動，等同全民運動，沒想到蘇老縣長以為只有體育局在推廣體育，實在太狹隘了。

葉元之說，請老縣長說明清楚，成立體育局增加的人事費用從哪裡來，不要像老人假牙補助政策一樣，亂開支票，不管財源，如果做不到，就是騙票。