「我們要喝好水行動聯盟」點名 4竹縣長選將這樣回覆

2018-09-03 16:42

［記者黃美珠／新竹報導］「我們要喝好水行動聯盟」今天早上在縣議會前陳情，當眾cue且要求4名縣長參選人拿出「態度」來面對如何解決大家焦慮的頭前溪水被污染問題。結果4人都說支持要喝好水，其中無黨籍葉芳棟明確說會參與該聯盟「喝好水」的連署，國民黨楊文科說願意配合。

民進黨鄭朝方則說，簽署，只需要幾秒鐘，有些候選人，過去擁有公職身份，卻也沒能好好處理新竹縣的水資源問題。

身為1個負責任的政治人物，他耗費心力與時間向中央請益，穿梭、協調中央與地方的行政資源，在國土計畫的架構下，希望提出宏觀的水資源治理、河岸規劃的政策，來好好處理新竹縣的環境問題。

他說，針對該團體的訴求，他已向中央相關部會請益解決方式，他也承諾，當選後會協調中央的資源，保障新竹縣民使用水資源的權益。

楊文科認為，提供安全無虞的飲用水是政府責無旁貸的工作，他願意廣納各方的意見，通盤檢討，盡速解決飲用水的問題，對於簽署喝好水也樂觀其成，全力配合，感謝聯盟對安全飲水議題的努力與付出。目前最重要的是儘速先處理掉竹東掩埋場的暫置垃圾，也希望大家一起努力。

民國黨徐欣瑩說，感謝「我們要喝乾淨水行動聯盟」不斷的疾聲呼籲，她一直以來都聆聽鄉親的聲音，也與鄉親們站在同一陣線，因此在行動聯盟拜會時即簽下承諾書，目標就是和大家一起建立永續安全的新竹縣，未來無論是在環境或是飲水，都希望要加強保護。

徐欣瑩說，過去霄裡溪遭科技大廠排放工業廢水污染水源，她已有成功推動霄裡溪工業零排放的經驗，讓兩大科技廠不再排放廢水汙染河川。早在今年3月，她也親自走訪頭前溪上游的鹿寮坑溪，關心水源水質的情況，因此無論在公務單位、廠商、公民團體的互動合作上，都很有經驗。未來會持續創造開放合作的平台，整合公部門、民眾、公民團體的力量，讓廠商、民眾、環境都能獲得三贏。

無黨籍葉芳棟說，他支持喝好水行動聯盟的訴求，會簽署行動聯盟的政策承諾書。

他說，本來他就要在省道台1線靠出海口的竹北市頭前溪畔建立「機器人園區」，藉此把中小型機械等相關業者整合在1個區塊、創新推動機器人產業，這樣可以把具有污染性的工業集中管理，同時集中建置較進步的污染防治措施。