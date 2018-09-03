蘇貞昌端體育6大政策 新北：8年來已做更多

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表體育政策，提出6項主張，盼提升新北市的體育力。（記者賴筱桐攝）

2018-09-03 16:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天提出體育6大政策，包括成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員職涯規劃和強化校園運動等，新北市政府體育處發稿回擊，指蘇的規劃早已逐步落實，體育處更不因為是二級機關就經費短少、不重視運動推廣，8年共160億元體育預算，以處的力量做局的事，規劃興建17座國民運動中心及運動公園，數量最多，規律運動人口比例為6都第一。

蘇貞昌提出成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員職涯規劃、強化校園運動、推廣銀髮運動和開辦新北運動曆等六大未來願景。

體育處長洪玉玲指，蘇提出「新北每年僅5億元、每人分得的預算六都最低」為斷章取義，表示其他縣市預算高是因正在興建運動中心，而新北有全國數量最多的運動中心、多數已完工，單就後期的年度預算和其他五都比較並不公平，事實上體育處8年來的預算總額達160億元。

洪玉玲說，運動中心是蘇擔任縣長時期沒有的，每月服務超過10萬人次，帶動新北市規律運動人口達35%，為六都第一。

至於社區運動空間，洪玉玲表示，市府已於里民中心、運動中心開辦社區教室，更要求各級公立學校全面對社區民眾開放運動空間。

而運動員職涯規劃，體育處表示，各類運動競技選手從基層學校體育到ABC三級培訓計畫，一條龍式的傳承運動競技，各校專任運動教練及運動中心招募，提供多元職涯選擇。

至於校園體育，體育處指近2年補助硬體設施改善，經費達3億6千多萬，推廣更從蘇前縣長的一校一運動，進化為一校多運動，每年3月舉辦運動樂活系列活動，讓每個學生、每天都運動。

銀髮運動部分，體育處強調新北重視全年齡運動，運動中心從0歲的孕婦瑜珈課程到99歲的樂齡課程，銀髮族每日更享4小時公益免費時段、週二樂齡日銀髮課程。

對於蘇提出「新北運動曆」規劃金山的衝浪日、北海岸的自行車日等，體育處強調，早以四季玩運動的概念規劃，「一年份的運動推廣比蘇縣長單點項目的運動日強大」，夏季水域活動有微風運河划船與獨木舟、金山中角衝浪等；秋季舉辦環大台北自行車重大賽事、多條山海路線鐵馬遊：冬季打造萬金石馬拉松國際認證銀標籤賽事；春季連串棒球聯賽，從社區棒球到棒球育樂營，每年超過100萬人次參與。

洪玉玲表示，蘇貞昌所提體育政策，號稱創新升級，卻與現實脫鈎，新北早已在落實軟硬體，各項運動競賽成績有目共睹。