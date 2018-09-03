政院：台灣參與APEC婦女經濟論壇 展現女性經濟國際能量

2018-09-03 15:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院性別平等處今（3）日表示，「APEC婦女與經濟論壇」（Women and Economic Forum, WEF）9月3日至7日在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉辦，今年我國代表團由NCC主任委員詹婷怡率行政院性平委員林春鳳、卓春英等15名公私部門代表出席，期待透過積極參與系列會議，展現我國長年致力促進女性經濟創新發展的亮眼成果，並為亞太地區經濟共榮貢獻力量。

行政院性平處指出，今年論壇主題為「掌握女性在數位時代躍升的機遇」，並以「培力女性投入數位經濟」、「性別包容性及賦權」、「領導力」及「打造夥伴關係、縮小性別差距」4子題作為公私部門對話會議的重點。

行政院性平處表示，APEC近年已朝向跨論壇議題合作趨勢，各經濟體紛紛積極主動參與、引領創新，從而掌握婦女與經濟議題脈動，並樹立典範。

有鑑於行政院性平處於今年初倡議「智慧科技農業性別化創新計畫」，已獲得APEC與多個經濟體呼應通過，期利用性別分析促進農業科技、設施及環境的創新發展個案分析，整理成功經驗，並產出女性農業創新科技政策工具包，以嘉惠APEC區域各經濟體。會中，將邀請各經濟體參與本計畫10月舉辦的研討會。

行政院性平處指出，我代表團除了NCC主委詹婷怡將於「高階政策對話會議」發表演說外；勞動部科長廖貴燕亦受邀擔任韓國主辦「工業4.0與女性企業主能力建構工作坊」講者，分享我國推動創新活用智慧科技策略與創見。

另外，生命之星國際公司董事長王美蓁為我國推薦代表，角逐APEC「傑出女性中小企業獎」，同時亦受邀擔任「公私部門對話會議」講者，於「消除女性參與全球貿易之障礙」場次分享我國相關政策成果及個人成功經營策略。

行政院性平處強調，台灣長年投注提升女性經濟賦權與友善創業、就業環境所作努力，已獲APEC各經濟體重視與肯定，近年更致力提倡「科技性別化創新」理念，已納入「2019年至2021年婦女與經濟政策夥伴關係策略計畫」，未來將持續於APEC區域引領「女性善用科技」方向，與其他經濟體共同為女性經濟繁榮作出貢獻。