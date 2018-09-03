澎湖各界秋祭先烈暨陣亡將士 陳光復向先烈們致敬

縣長陳光復致贈遺族慰問金，感恩先烈奉獻為國的精神。（記者劉禹慶攝）

2018-09-03 14:46

〔記者劉禹慶／高雄報導〕今日為九三軍人節，澎湖各界為了追思革命先烈暨陣亡將士，緬懷先賢先烈的浩然正氣，在忠烈祠舉行秋祭國殤典禮，由縣長陳光復擔任主祭官率各界代表計200餘人，向入祀在忠烈祠的先烈們表達崇高的致敬與哀思。

每年九三軍人節全國各地都會舉行秋祭先賢先烈的祭典，感恩為國捐驅的英勇壯舉，向革命烈士靈位致上最高敬意。澎湖除了在馬公設立忠烈祠外，還有林投公園的忠靈祠，823炮戰犧牲的高級將領也長眠於此，同時園區內放置國軍各軍種退役武器，也有525華航空難紀念碑。

今日在忠烈祠舉行秋祭典禮，縣長陳光復主祭，包括縣府各局處長、縣議會與各機關團體代表、軍政首長、各級學校學生、烈士遺族等人陪祭、與祭，共計約200人共同參加。陳縣長向烈士靈位獻花、獻爵、獻果、行三鞠躬禮，現場儀式簡單隆重，氣氛莊嚴，並向烈士家屬表達關心及致贈慰問金。

忠烈祠目前有林德良及陳以仁2件民間人士入祠，祭祀結束後，陳光復向烈士家屬握手致意，致贈慰問金，表達關懷之意。擔任警消人員的林德良，1991年11月5日在台北服務，參加滅火救援因公殉職；就讀成功大學的陳以仁，則是1990年9月22日因協助搶救溺水者，捨己救人慘遭不幸，2人都獲准入祀忠烈祠。