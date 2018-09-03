20萬元的苦衷…民進黨水里鄉長「無黨」參選

民進黨南投縣水里鄉長陳癸佑（左3）趁玩水節活動，幫自家縣長候選人洪國浩（左4）拉抬聲勢情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-09-03 14:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣選舉委員會公布五合一選舉受理登記結果，尤以民進黨水里鄉長陳癸佑最受注目，儘管民進黨南投縣黨部也給予政黨推薦書，但他仍以「無黨」身分參選尋求連任，難道是大環境對於綠營不利，才藉此劃清界限？陳癸佑除予以駁斥外，也表示，因無力負擔黨內20萬元的登記費及保證金，又不想欠「人情債」，最後只好選擇無黨參選。

南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選舉，於8月31日受理登記截止，今是登記後第1個上班日，除了民進黨洪國浩挑戰國民黨林明溱之間的綠藍對決的百里侯選戰以外，13鄉鎮市首長政黨提名情況，也備受各界關注，其中，國民黨除了名間鄉禮讓現任無黨鄉長陳文德，其餘12鄉鎮市均有提名候選人。

反觀，民進黨包括草屯、埔里、魚池、中寮、竹山、名間及水里，共有7鄉鎮提名參選人，並出具政黨推薦書，唯獨水里鄉長陳癸佑最後仍登記「無黨」參選。

依據民進黨黨內選舉規範，由政黨推薦參與鄉鎮市長的參選人，必須繳交10萬元登記費及10萬元保證金，合計20萬元，其中，保證金選後可獲退回。

本屆水里鄉長選舉共有4人參選，國民黨提名的候選人陳中明，曾擔任公所秘書，上演前秘書對戰昔日老闆的戲碼，不過，警界出身的陳癸佑除了保持應有的君子風範以外，也不改樸實的個性，他說，此次選戰，他只準備約20萬元的競選經費，若繳給黨部，他便沒經費印製文宣等相關工作，期間，儘管有人表明願意資助，但他不願積欠他人人情而予以婉拒。

陳癸佑進一步表示，若因此被黨部以違紀論處，他也無話可說，但強調，就算「無黨」參選，只要民進黨黨部及縣長參選人洪國浩需要他之處，他也絕對會鼎力相助。