錢哪來？教育選舉支票滿天飛 全校協：免費不見得最好

2018-09-03 14:56

〔記者林曉雲／台北報導〕2018年九合一選舉將在11月24日舉行，剩下80多天拚選舉的關鍵時刻，尤其是22縣市長參選人選更受到外界關注，全國中小學校長協會今天表示，候選人鎖定「學生票」的驚人政見不勝枚舉，包括主張全面配發國小學童手機或平板、引進迪士尼樂園、訴求「零元上學」、免費營養午餐、免費課輔、免書費，甚至有「0元捷運月票」，且不排富「統統有獎」。全校協質疑，這些錢從哪裡來？免費的不見得是最好，地方財政持續惡化，有學校付不起水電費，家長和老師投票時要慎選。

全國校長協會榮譽理事長薛春光指出，國民教育品質決定20年後台灣的競爭力。家長和老師手裡每一張選票都非常重要，宜睜大眼細看候選人的教育政見，選出關心教育的縣市長，這攸關孩子的未來。

薛春光表示，在民粹壓力下，獎勵生育、幼托補助、津貼政見是選舉支票基本款，近期最夯的政見是候選人紛紛加碼免費營養午餐，然而免費政策一啟動，就很難停下來。一個月5、6百元的午餐費，大多數的小康家庭都能負擔。政府的資源有限，未排富的學童午餐免費政策，原本就不合理，「天下沒有白吃的午餐」，勢必排擠到其他更迫切的教育需求。

全校協直指，造成地方財政持續惡化的主要原因就是浮濫討好、亂開容易跳票的「選舉芭樂票」，福利滿天飛，卻絲毫未評估財政紀律，不僅使得縣市債務淹腳目，更嚴重影響就學環境，學生倒大霉。實情是，校園經費短缺，修繕費、設備費、辦公水電費、活動費、社團費，再加上萬物齊漲的年代，尤其電費、油價、瓦斯費節節攀升，這些都增加了學校的負擔，校長辦學越來越辛苦，還得鞠躬哈腰去募款，或請家長會支援，連水電費都快付不出，遑論拿錢出來汰換老舊教具、修繕校園設施。

全校協提出3個面向，幫助選民在檢視候選人政策時，可以選出把教育資源投注在對的地方的候選人。一、給錢，和提升教育品質有什麼直接關係？如果從不打算刪減任何福利，這筆錢又要透過賣地、舉債，未來向孩子們加稅而來嗎？二、弱勢有沒有得到照顧，打算如何省錢給弱勢生？如何補足中小學辦學經費？三、政策是否只有零星賣點，缺乏全面的教育藍圖。例如，「營造適性發展學習環境」就是太抽象的政見，太媚俗的「建置某某館」，睿智的選民也不見得會買單。