慶祝九三軍人節 陳學聖：把鄭文燦擊倒，小英才會徹底道歉

2018-09-03 14:05

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖，今日前往中壢區自立新村活動中心參加「九三軍人節」升旗典禮，他強調民進黨執政將軍公教警消殺的片甲不留，2018選戰是小英政府的期中考，也是大是大非、撥亂反正的關鍵時刻，他抨擊民進黨否認八二三砲戰的歷史，並反問對手鄭文燦「八二三砲戰是不是與民進黨無關？」

升旗典禮由主辦的桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈主持，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、尋求連任的市議員魯明哲、葉明月、梁為超、劉茂群及市議員參選人吳嘉和、謝美英等人到場，一起高唱「國歌」、「國旗歌」、「中華民國頌」、「黃埔軍魂」等歌，陳學聖會後還與當年參與八年抗戰及八二三砲戰的老兵陳邦富、段其霖合影，感謝他們對國家的貢獻。

陳學聖說，民進黨不慶祝60週年的八二三砲戰，還把八二三砲戰說成是「國民黨與共產黨的戰爭，跟民進黨無關」，如果民進黨政府真正有尊重英勇的軍人，怎麼可能去實施軍公教警消的年改，不僅大砍軍公教警消的年金，還否定大家過去對中華民國的奉獻。

陳學聖表示，前總統馬英九昨日第三度來到桃園，在助選站台的同時說到，國民黨的政權在他的手中丟掉，非常愧疚，一定要盡所有力量把中華民國重新擦亮，讓國民黨重新執政，國民黨在2014年、2016年的選戰中連續敗選，主因與年終慰問金有關，國民黨現在知道病痛在哪裡，所以懂得重新開始；反觀民進黨上任後，並沒有對大家更好，反而殺得更兇，2018是小英政府的期中考試，如果能把鄭文燦擊倒（落選），小英才會徹底道歉，呼籲每個人都要投票，2018讓國民黨從桃園出發。

崔萬靈致詞細數民進黨執政後，外交失利，讓國際友邦紛紛與我們斷交，內政方面大砍軍公教警消的退職金、抄國民黨黨產、抄婦聯會資金，小英高喊團結，但所作所為倒行逆施，台灣如何團結，好比一個土匪，搶了家產，還要我們說聲謝謝。

「民進黨倒，台灣才會好」，楊敏盛也說，今日和煦的陽光給大家溫暖外，看到國旗及黨旗飛揚，內心有無數感動，然而這樣的氛圍讓人感到陌生，呼籲偉大的民主國家，人民當家，不好的政府一定讓它下台。