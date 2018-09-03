提軍改釋憲 吳敦義：盼大法官勇敢釋憲才對得起憲法

2018-09-03 13:55

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今參加八百壯士捍衛中華協會舉辦的軍人節慶祝活動，吳敦義受訪時說，國民黨協助提軍人年改釋憲案，是在野黨以超過立院三分之一席次要求釋憲，希望大法官依照憲法基本精神，不要再召開座談會等等，直接由大法官會議處理，做出勇敢、正直、正確的釋憲，才真正對得起憲法。

今天適逢軍人節，吳敦義上午前往台北中山堂前廣場，參加八百壯士捍衛中華協會舉辦「遍地開花向軍人致敬」活動，吳敦義表示，在具有高度意義的中山堂舉辦向軍人致敬的活動，非常令人感佩。希望大家共同努力、同心協力，一同捍衛中華民國，並確保台澎金馬的安全。

吳敦義說，中山堂是紀念國民黨先總理、帶領中國國民黨創建中華民國的孫中山先生所取的名字；國軍英勇抗戰八年，洗雪1895年馬關條約的恥辱，中華民國光復被日本統治51年的台灣、澎湖，八年抗戰勝利後，中山堂是軍政首長陳儀接受日軍在台灣最高負責人投降的地點。在這個時間、地點舉辦向軍人致敬活動，是對所有軍人最大的尊敬。

吳敦義也表示，國民黨希望重建廉能而有效率、親切勤快的政府與議會；再造繁榮均富的經濟；重建公義和諧的社會；希望在九二共識、一中各表的基礎上，維持兩岸和平穩定發展。

國民黨團總召江啟臣致詞時表示，國民黨團絕對支持中華民國的軍人，為軍人捍衛權利是國民黨團的職責，他也提到，當年台海危機時，他剛好在金門服役，知道什麼叫做瀕臨戰爭邊緣，可以體會軍人隨時都有生命危險，家庭、子女犧牲一切為了這個國家。

江啟臣也說，中南部面臨水災，此時此刻國軍還沒有放假都在幫忙救災，絕對不是米蟲，國軍需要國民黨團幫忙，黨團當然義無反顧，願意在釋憲這件事情上跟親民黨團一起合作，共同爭取軍人應有的權益。

江啟臣表示，國家沒有理由虧待軍人，大法官會議應拿出捍衛憲法的良心，接受民眾對憲法的疑慮加以澄清，而不是找千百個理由拒絕。

吳敦義會後受訪時強調，在野黨以超過立院席次三分之一的38席提出釋憲，希望由大法官會議依照憲法基本精神處理，不要再召開什麼座談會、說明會、討論會，直接由司法院大法官會議對軍人年改是否違反憲法精神、違反法律不溯既往的原則，做出勇敢、正直、正確的釋憲，才是真正對得起憲法。