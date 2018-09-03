談蔡賴姚同台 丁守中：只是選舉造勢號召不回人心

2018-09-03 13:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕今晚總統蔡英文、行政院長賴清德及民進黨台北市長候選人姚文智將於「百工百業挺改革大會-台北場」同台，國民黨台北市長候選人丁守中說，民進黨最大的問題就是台灣經濟慘澹、國際越來越被邊緣化及社會越來越被撕裂，「民進黨中央執政沒辦法解決這些問題，只是選舉造勢是號召不回人心的。」

而台北市長柯文哲擔任市長以來，首次到南港軍人公墓參加秋祭，遭外界質疑是選舉考量，想藉此舉動拉攏軍人票。丁守中受訪表示，這完全就是選舉考量，過去他從來沒有參加過。