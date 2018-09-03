爭喝乾淨水 大新竹區環團找參選人簽承諾 只有徐欣瑩簽名

「我們要喝乾淨水行動聯盟」今天搭上選舉的列車，公布檯面上主要的3名縣長參選人對爭取「喝好水」的態度，表示也另外將爭取另名參選人葉芳棟的支持。（記者黃美珠攝）

2018-09-03 13:22

［記者黃美珠／竹縣報導］選戰越來越熱絡，「我們要喝乾淨水行動聯盟」爭取喝好水的行動也越來越積極！今天早上他們跟：牛欄河自救會、霄裡溪守護協會、荒野保護協會、主婦聯盟環境保護基金會等團體跨域在新竹縣議會前「合體」陳情，吸引支持這個議題的勞動黨、綠黨、樹黨、時代力量等參選人陣營到場聲援，一起CUE10個登記參選新竹縣長、市長的參選人，同聲問對於爭取喝好水「你們準備好了嗎？」

該行動聯盟召集人陳翠琴除了要前述縣市首長參選人表態，她也親手遞交陳情書給新竹縣議會，請議會加強就此監督縣府，由秘書長劉添豪代表收下。

她跟主婦聯盟環境保護基金會代表彭桂枝要前述10名縣長和市長參選人們拿出對喝好水的「態度」，因為整個大新竹地區估算有30萬張的選票想要聽到他們具體承諾，也就是：他們如果順利當選，準備怎樣終結這個新竹縣市民眾共同的喝水惡夢！

彭桂枝說，他們從去年7月開始關注大新竹鄉親必須要喝好水的問題，且從縣市首長可能的參選人浮出檯面後到現在，不斷透過各種方式遊說這些可能的縣市「大當家」連署支持他們的訴求，特別是未來的新竹縣長部份。

但是她說，很遺憾的，選舉登記已經結束，新竹縣市10個縣長和市長登記參選人，迄今卻只有民國黨徐欣瑩在接受他們拜會後簽下了政策承諾書，也透過臉書公布政見時提出對策。

至於民進黨鄭朝方、國民黨楊文科雖也都接訪該聯盟成員，也都在會後表達會給予協助的意思，但也都沒有簽名連署，相關政見未來是否會有，他們還在觀察中。

倒是新竹市長參選人中，沒有1個簽名連署，他們上週才獲悉的新竹縣第4名縣長參選人葉芳棟，他們則正積極取得聯繫以尋求支持。

陳翠琴說，從去年起，他們自主在頭前溪水域，針對幾個可能的汙染源或受污染點採樣監測，結果發現那些每天排放動輒數百公噸工業廢水入頭前溪的晶圓廠等業者，其放流口下游的溪水導電度都好幾百，甚至破千。

她說，如果我們真的是幸福的城市不應該喝這樣的水，4位縣長候選人應該認真的面對這樣的問題。因為如果我們沒有乾淨的水，我們就沒有辦法讓孩子健康，如果沒有乾淨的水，我們就不可能有安全的食物，參選人要談食安根本是癡心妄想。

這場陳情活動今天吸引勞動黨縣議員參選人羅美文和陳新源陣營、時代力量縣議員參選人連郁婷、以及綠黨、樹黨、跟民進黨的竹北市代參選人陳冠宇、高民晟、蔡蕥鍹等到場聲援。

他們用不斷高喊：「拒絕工業廢水」、「拒絕垃圾污水」、「拒絕家庭污水」、「要選縣（市）長，頭前溪弄乾淨！」來表達心聲。要求未來要當縣市首長的人應該做到縣市協調且「具體承諾」。他們「拒絕漠視」、「拒絕架空自來水法」！

彭桂枝呼籲參選人不要再用不回應，或以有水庫水可用為由模糊回應，因為他們已從經濟部資料發現，只要大新竹1天不取用頭前溪水，所缺的20萬公噸飲用水，就是寶山、石門水庫同時調度供應也仍短缺2萬公噸！所以唯有還給頭前溪潔淨才是王道。

不過勞動黨前新竹縣議員高偉凱提醒說，自來水要乾淨外，新竹縣的自來水普及率太低了，目前全島平均的自來水普及率是92點多％，新竹縣只有85.5％，是全島倒數第6名。

至於要想要做到食安，政府也要慢慢落實灌排分離且擴大其區域才性行。

另外他也認為，工業區不僅排出工業廢水的問題要被重視，就年工業區內的用水問題也要被關心，因為沒有自來水可用，工業區居民只能用地下水，因此會有工廠跟居民搶水的現象，這也是喝好水一併要關心的。

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