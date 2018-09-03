辦活動慶祝軍人節 吳斯懷：國軍不會為台獨而戰

2018-09-03 13:14

〔記者林良昇／台北報導〕八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷今表示，如果沒有八二三砲戰的勝利，台灣沒辦法發展到今天，民進黨需要國軍的時候，視軍人為英雄，不需要的時候就變成了米蟲，並強調國軍不會為台獨而戰，誓死捍衛中華民國。

八百壯士捍衛中華協會今在台北市中山堂前舉辦軍人節活動，隨後至司法院提釋憲聲請書，吳斯懷致詞時表示，蔡政府否定中華民國，羞辱退伍軍人、忽視現役軍人，今年是八二三砲戰60週年，總統、副總統不去紀念就算了，民進黨黨工還公開說八二三砲戰是國民黨跟共產黨的戰爭，與民進黨無關，有什麼好紀念，徹底傷害了八二三砲戰保護台灣人民而犧牲的軍民同胞的心，更傷害了現役軍人的信念，「沒有八二三砲戰的勝利，台灣沒有辦法發展到今天」。

吳斯懷說，今年八二三水患，看到國軍官兵全力投入救災，不該國軍做的事都做了，結果政府因為救災理由，把原本應該擴大舉辦的軍人節慶祝活動縮減，傷害官兵的心，需要國軍的時候，國軍是英雄，用完就丟掉，變成了米蟲，軍人節活動應擴大舉行，彰顯為國家犧牲的軍人，為災民付出的年輕官兵們。

吳斯懷也強調，搬運死豬屍體等工作不是國軍任務，是農委會、衛生單位的職責，但國軍毅然承擔，卻得到今天不公平的待遇，今下午八百壯士協會本來要在凱道舉辦全民捍衛中華民國誓師大會，聲張國軍絕對不為台獨而戰，誓死捍衛中華民國，因為水災，活動順延，把活動經費送到水災重災區給災民，關心人民痛苦。

吳斯懷也指出，感謝國民黨團、親民黨團立委協助，釋憲書內容沒有一點瑕疵，合乎憲法和法律規範要件，將送釋憲聲請書到司法院，呼籲大法官會議不要忽視代表3分之1全國民意的立委連署。