蘇貞昌提體育政策 侯辦：老縣長「超越模仿、近乎追隨」

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出體育政策，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠表示，感謝老縣長用「超越模仿」、「近乎追隨」的方式，表達對侯友宜體育理念的認同。（侯友宜競選辦公室提供）

2018-09-03 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出體育政策，國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠表示，侯友宜上週提出體育行動政見，包含媒合企業補助選手、完善訓練場地、輔導選手轉型任教練、開放城市運動空間、運用新北市沿海資源等，蘇貞昌所提與侯政見相似度超高。徐維遠酸說，感謝老縣長用「超越模仿」、「近乎追隨」的方式，表達對侯友宜體育理念的認同。

徐維遠表示，侯友宜上週到光榮國中拜訪職業網球選手徐竫雯與張文龍、張力元兩位教練，並提出四項體育行動政見。首先是開放城市空間，提倡「全民動健康」，共同降低健保支出；第二，讓退休選手無後顧之憂，輔導選手轉型當教練，協助進入學校社團擔任指導教師，讓優秀選手有專業職業持續生涯規劃；第三，運用新北市周邊沿海資源，提供多元親水運動場域，培養對海洋運動有興趣的選手；第四，市府媒合民間社團補助與運動選手，鼓勵企業認養學校運動器材與出國比賽經費，並協助完善多功能綜合型訓練基地。

徐維遠指出，蘇貞昌提出的「增設運動空間」、「完善運動選手職涯規劃」、「建設訓練中心」、「媒合運動員」、「招商贊助」等，與侯友宜上週二已公布的體育政見相似度超高，感謝老縣長用「超越模仿」、「近乎追隨」的方式肯定侯友宜。

徐維遠酸說，從都更、公托、友善兒童空間到運動政見等，感謝老縣長一路走來鍥而不捨、持續跟進，往後若認同侯友宜的行動政見及施政理念，可以到侯友宜臉書按讚，不用這麼辛苦跟在侯的身後「學習照抄」。