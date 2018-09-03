與蔡英文、賴清德今晚同台 姚文智：呼應「國家首都」競選主軸

姚文智今晚將與蔡英文、賴清德、沈榮津等人同台造勢，他說，中央地方合作，這也呼應他「國家首都」的競選主軸。（記者周彥妤攝）

2018-09-03 12:19

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天上午表示，今晚舉辦的「百工百業挺改革大會 - 台北場」，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、經濟部長沈榮津等人都將參與，除了讓外界了解中央改革成績，也是盼中央執政團隊與北市府對接，發揮整體資源戰力，這也呼應他提出國家與首都結合為「國家首都」的競選主軸。

姚文智今天上午拜訪台北市出版商業同業公會，會前受訪說，他這段時間走訪許多不同公會，後續也有很多安排，也走訪很多商圈，像今晚晚會就是以百工百業為題，邀請各行業代表，來相挺改革，未來北市要怎麼拼經濟、如何發展更蓬勃，這是競選市長的主軸。

談到是否提出出版相關政策，姚文智說，今天拜訪是來「請益」，了解業界面臨挑戰，尤其這幾年面臨來勢洶洶的數位媒體，像前幾年出版業較衰落，這幾年又稍微回溫，每年出版量還上看四萬冊，台北又是出版重鎮，如何營造書香城市，讓北市書店街可以回溫，或是找出北市有其他空間，「讓大家便利享受出版的溫度」，這是市長維護城市多元發展、營造北市為文化首都的責任。

談到今晚活動，總統蔡英文、行政院長賴清德都會出席，是否也是為了自己的選情站台造勢？姚文智說，前幾天這個活動，在彰化一路各縣市都有舉行，今天來到台北，一方面是要讓全國朋友了解中央改革成績，另一方面是盼讓台北經濟更繁榮、產業生態更進步，都是今晚重要訴求，感謝總統、院長一起站台。

談到經濟部長沈榮津也會在今晚站台，一起拼經濟？姚文智說，他是執政黨首都市長提名人，整個執政團隊未來要怎麼與北市府對接，發揮整體資源戰力。他也說，期待各政務官在自身專業領域，或是對國家發展願景目標共同努力，這也是執政團隊責任，就像過去在立法院，也是互相合作，現在自己角色是市長參選人，當然希望「國家」和「首都」能夠結合，這也是自己提出「國家首都」的重要意義，也期待相關部會首長的協助。

至於媒體報導綠營內部民調，柯文哲在20至29歲的支持度，高達7成，未來要如何迎頭趕上？姚文智說，還是會不斷提出政策，他認為會有更多選民認識他、他的政策、以及他對台北的願景，如此一來，就會有愈來愈多人知道堅持改革，取得各階層、世代的支持，這是他繼續努力的方向。

會中各方集思廣益，商談市府如何扶植北市出版產業，盼讓閱讀文化永續發展；姚也自曝，原本競選總部鎖定日前熄燈的金石堂城中店，過程不斷接洽，盼透過該棟建築營造選舉的文化氛圍，突顯可文化象徵意義；他笑說，「後來被新創業者捷足先登，動作晚了一步，有點可惜」。