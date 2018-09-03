蘇貞昌拋體育政見 侯友宜：給87分

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者李雅雯攝）

2018-09-03 12:01

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午拋出體育政策政見；競爭對手、國民黨參選人侯友宜赴新莊老街都更座談時對此表示，「給他87分，跟我比是87分，不能給更高分了」。

侯友宜今天上午9點半走訪新莊老街，論及競爭對手所提出的體育政策政見，侯友宜帶諷地說「給他87分，跟我比是87分，不能給更高分了」。侯友宜表示，台北縣升格新北市後已經蓋了12間國民運動中心，2間還在興建中，蘇貞昌任內沒有半間，其提出的增設社區運動空間是跟著我們腳步在走，「所以說他87分，有跟到就是有分數」。

對於蘇貞昌主張將現有的新北市政府體育處升為體育發展局；侯友宜認為，全民保有運動風氣，讓身體保有健康，去降低勞健保費開銷，這才是我們要走的路。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回應，蘇貞昌在國民體育日前夕，提出具體、完整可行的體育政策，很遺憾侯友宜僅單方面地以刻薄且毫無實質意涵的語言來回應政策，還以「87分」來批評，卻不願好好就政策內容進行進行辯論，「也令人不禁質疑，侯副市長發言如此輕浮刻薄，對於外界質疑99塊門牌、年漲5%包租供及沒繳房屋稅等爭議為何不能正面回應，而一味閃躲」。