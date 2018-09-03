自比川普？傅崐萁批AIT要求補件刁難 宣示不屑赴美

花蓮縣長傅崐萁3日在立法院鎮江會館舉行「真假台旅法，AIT打臉川普」記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-09-03 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁原定8月下旬訪問美國，但因未能成功申請簽證，取消赴美。傅崐萁今天在立法院召開記者會，痛批美國在台協會（AIT）要求補件是刁難、拒絕提供，「憑什麼審查我的資料？」傅崐萁還嗆美國說，是不是以後美國總統川普來台，也要把所有過往不堪的事情都翻譯成中文、送到台灣審查？他以後也「不屑再到美國」。

傅崐萁原規劃於25日帶著花蓮縣府3分之2的一級主管，前往美國洛杉磯與天普市簽署姊妹市締結合作意向書。並參與全美台灣同鄉聯誼會第41屆年會，發表專題演講，同行成員包含國民黨立委江啟臣、王育敏、李彥秀等人。但因簽證問題取消赴美，「美國憑什麼審查我的資料？」最後由花蓮縣副秘書長謝公秉代表前往。

傅崐萁今天在立法院召開「真假台旅法？AIT打臉川普？」記者會。傅崐萁指出，他赴美前3天，AIT要求提出10年前的護照，但他找不到，「在台灣過期證件就是無效、作廢、如何找？」經多方交涉後只好到外事警察局辦理遺失，再自外交部發文送件、視同補件。但又接到AIT電話，要求提供過去20年司法案件正本資料和英文翻譯。傅崐萁認為遭到刁難、拒絕提供，反問「台灣政治人物有多少司法案件在身？還要通通翻譯成英文？」 傅還嗆美國說，是不是以後美國總統川普來台，也要求他把所有過往不堪的事情，都翻譯成中文、送到台灣審查？

傅崐萁說，他認為這些補件要求和他赴美宣慰僑胞及締結姊妹市的活動沒有關聯，因此向AIT表達抗議，也拒絕去美國。傅崐萁直批美國自詡為世界最開放的國家，卻粗暴對待台灣，是「完全不能相信的國際巨霸」，呼籲民進黨和蔡政府「大夢初醒」。他認為AIT「干涉台灣內政」，以後也「不屑再到美國」。

傅崐萁在記者會上也提到今年美國國會通過後經總統簽署生效的「台灣旅行法」。傅崐萁說，民進黨政府把台旅法當作洋洋得意的政績，台旅法應允許台灣所有官員在「受尊重情況」下進入美國，並得與美國官員會晤；但他只是要去參加僑胞活動卻「受此屈辱」，質疑「幕後黑手是誰？」傅崐萁質疑台旅法無效時，一度口誤說成「允許台灣官員在受尊重情況下進入大陸」，隨即更正為「進入美國」。

針對媒體提問台旅法是針對正副元首及外交國防等首長官員的解禁，傅崐萁則回答說，台灣政府為二級制度，中央首長為總統和地方政府則為民選縣市長，當然在台旅法涵括範圍內。

根據傅崐萁提供的文件資料，簽證遭拒的理由為「遺失護照或簽證的警察證明」。傅崐萁上一次赴美則是2007年自澳門赴美國，已是11年前。