八百壯士軍人節聲請釋憲 吳斯懷：軍改六項違憲

2018-09-03 11:47

〔記者楊國文／台北報導〕針對軍人年改，前中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷和國民黨立委江啟臣、王育敏等人，在軍人節的今天，帶領大批退伍軍人和支持者百餘人，赴司法院遞交軍人版本釋憲聲請書，由司法院大法官書記處長王碧芳出面受理此釋憲聲請案。

此釋憲聲請書多達1萬多字，釋憲聲請書指出「陸海空軍軍士官服役條例」有六項違憲之處，包括違背信賴保護原則、侵害人民工作權、悖離人性尊嚴與國家生存照顧義務、違反法律不溯及既往原則，以及針對性修法有違法律平等原則和比例原則。

吳斯懷受訪表示，呼籲大法官們，應該是為國家服務，而不是為政治服務。請大法官不要忘記，司法人最常講的：「我心如秤」，以及司法人和民眾都一致期許：「政治止步」，不是為民進黨工作、為民進黨政府執法。

吳斯懷並指出，軍改條例中，有不少是違憲、違反人民財產權等規定，他們的釋憲聲請是經過法律專家，並納入國民黨智庫才擬定，沒有一個國家的法律立法是可以後法推翻前法，將變成換黨執政後，新的執政黨可以重新立法，推翻前面的法條，國家還會有寧日嗎？

吳指出，此釋憲聲請書有國民黨立院黨團、高金素梅等38位立委連署，代表不少民意，請大法官面對自己良心做出正確釋憲決定。