社會教科書 南一：台灣史地封面用齊柏林拍的照片

南一書局出版國一社會教科書，教科書內容是台灣史地，南一書局和齊柏林導演之子齊廷洹合作，以齊柏林的照片為封面，封底則是齊廷洹的說明，藉此意象讓學生可以更了解台灣。（記者林曉雲翻攝）

2018-09-03 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕南一書局出版國中社會教科書封面惹議，南一書局發言人顏世枋今天說明，南一出版教科書沒有政治立場，封面設計是跟著教科書的內容有關，並出示同樣是南一出版的國中社會教科書國一上下的封面，為紀念齊柏林，選用齊柏林拍攝台南扇形鹽田和高速公路的照片，並在教科書封底附上齊柏林之子齊廷洹的說明故事，讓學生了解和感受台灣工程實力及台灣之美。

顏世枋表示，當初為使國一社會教科書的封面，能和教科書內容台灣史地更緊密相關，且為紀念齊柏林導演，因此和齊柏林的兒子齊廷洹合作，使齊柏林拍攝的台灣之美成為教科書的封面，南一書局也在今年四月全國北中南舉辦「看見齊柏林巡迴講座」，邀齊廷洹和老師分享齊柏林拍攝經驗與故事，盼由老師再和學生們分享，讓學生更了解齊柏林和台灣的故事。

齊廷洹在教科書中的說明，他父親齊柏林曾說，鹽田是最美好的人文地景之一，不但妝點大地，亦繽紛了我們的餐桌，沒有鹽，食物不免味如嚼蠟。而台南將軍鯤鯓里的扇形鹽田，若非從空中俯瞰，其美難以領會，唯有透過足夠的高度，方能一窺勝景。台灣有許多美景亦是如此，不是非俯瞰不得見，就是不飛則不能到。透過高空的鏡頭，將更多美景，分享給在地上的我們，正是他父親的心願。

對於高速公路的封面照，齊廷洹則說明，經濟起飛，城鄉發展的差距日益深化，高速公路的興建，帶來時空壓縮的效益。亦對台灣經濟有著功不可沒的貢獻。從空中俯瞰高速公路，不僅僅只是道路，更像是納茲卡線，令人不禁讚嘆台灣工程的實力。