踢爆柯P不知北農版市場改建 簡舒培提醒有人從中牟利

2018-09-03 11:40

〔記者郭安家／台北報導〕第一果菜批發市場預算超過140億元，台北市議員簡舒培上週於議會市政總質詢時，指台北市政府忽略了台北農產運銷公司總經理吳音寧的改建版本可省11億元，未料吳遭台北市長柯文哲嗆「她懂什麼！」，簡舒培今上午於廣播節目受訪指，柯文哲對北農版毫無所知，她提醒別因有人想從中牟利，就忽略省市民荷包的方法。

簡舒培指出，一位已離開北農公司的爆料人，無法接受北農版出現後，工務局、市場處不以專業拒絕該版本，僅回文要北農公司和攤販公會溝通，若同意才來做；但北農公司僅是房客，房東改建房子，房客提出想法，市場處應召開會議統合大家需求，若北農公司開會成了反客為主。

簡舒培進一步表示，北市府不討論的結果，最後市場改建方案送到市長室討論時，沒有北農版；爆料人也懷疑是不是吳音寧提出省錢版本，才被攻擊。她說，上週質詢時發現，柯文哲也真的不知道北農版，這很妙，柯對大事件都很仔細，為何對北農版毫無所知？

一同接受廣播專訪的台北市議員鍾小平認為，吳音寧將面臨政治挑戰，畢竟市場改建談很久，需求經費還是其次，最嚴重恐怕是背後的政治角力，再來柯文哲本來就很不爽民進黨新潮流，他認為若此事由民進黨謝系人馬質詢，而非新系的簡舒培，柯情緒會不一樣。

至於吳音寧要不要到議會備詢？簡舒培建議，應該出席議會，一問一答之間，可以更清楚，否則若等到總統蔡英文講話，已經有點太誇張，總經理是政治任命，不是依照法規任命。