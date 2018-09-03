蘇貞昌提體育政策6主張 提升新北體育力

2018-09-03 11:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表體育政策，提出6項主張，包括成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員職涯規劃、強化校園運動、推廣銀髮運動及開辦新北運動曆，盼提升新北市的「體育力」。

蘇貞昌指出，目前六都只有新北市和台南市體育業務歸屬教育局轄下，單獨成立體育局的有台北、桃園、台中及高雄四都，新北體育處年度預算僅5億餘元，相較桃園16億餘元， 新北市層級比別人低，金額也比別人少很多，成立體育發展局有必要性，他將增列軟硬體建設與維護經費、基層體育團體經費與競技運動經費，並爭取大型賽事在新北舉辦。

蘇貞昌感慨表示，他擔任台北縣長時，體育非常強大，全中運連續6連霸，全國運動會連續4連霸，新北市升格後，體育力大幅下降，失去榮光。

增設社區運動空間方面，蘇貞昌認為，體育不只是運動員的事，而是全民的事，他將總體檢全市運動環境，增建多功能運動公園，增加運動場地使用率，透過有效的媒合管理，建置運動場館平台，加強營運管理效率。

運動員出身的蘇貞昌說，他了解運動員需求，未來將完善運動員職涯規劃，包括增加競技運動選手補助經費，積極招商贊助，增設新北運動科學訓練中心，推動競技運動選手醫療補助計畫，培養競技運動選手第二專長，以及專人專案就業媒合。

此外，將透過改善與增設校園運動設施、輔導校園運動社團、補助班際或校際運動競賽等，強化校園運動，並成立銀髮運動諮詢室，開設免費銀髮運動教室，輔導銀髮運動社團，以及舉辦高齡運動會，推廣銀髮運動。

蘇貞昌說，上任後將開辦新北運動曆，例如年輕朋友喜歡到金山中角沙珠灣衝浪，但此處標示不清，場地沒有整理，交通也不夠方便，如果訂定衝浪日舉行賽事，將能帶動地方發展；又例如二重疏洪道設有微風運河，水域又寬又直，水態靜止，可以舉辦划船日、風帆日或是富有趣味性的鳥人比賽，讓全民參與。