社會教科書封面惹議 南一書局：主要內容在中國史地

南一書局出版的國二社會教科書，內容是中國史地，封面選用中國意象。（南一書局提供）

2018-09-03 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕針對南一版107國中社會第3冊（國二）封面設計引發爭議，南一書局今天發新聞稿澄清說明，該冊教科書主要內容在中國史地，因此封面設計的素材皆與中國相關，所取意象是藉由絲路和一帶一路貫串古今，呼應史地教材，知己知彼，讓台灣學生更了解對岸，並非如台北教育大學李筱峰教授擔心的「像中國當局的政治宣傳海報」。

南一書局發言人顏世枋表示，完全是依照台灣、中國、世界當時課綱的重點在處理封面，沒有任何者政治立場，他也出示國中社會第1冊和第2冊（國一）的封面說明，這二本教科書內容是台灣史地，所以封面素材均與台灣相關，當時為了紀念齊柏林，封面選用齊柏林拍攝的台灣照片，也在第二頁放上齊柏林之子齊廷洹的說明，讓學生能了解封面照片的意義，由台南將軍鯤鯓里的扇形鹽田和從空中俯瞰高速公路，感受台灣工程的實力和台灣的美景。

南一書局表示，封面設計以教材為發想，以時事為連結，以美學為實踐。若因封面所使用的素材、構圖、意象等，使外界產生過度聯想，本公司願在來年研擬修改，以免引發爭議。

南一書局的說明全文如下：

南一版107國中社會第3冊（八上）封面設計回應稿

感謝各位關心臺灣教科書的長官與朋友們，對於南一教科書封面的批評與指教。本冊教科書主要內容在中國史地，故封面設計之素材皆與中國相關，所取意象是藉由絲路和一帶一路貫串古今，呼應史地教材，知己知彼，讓臺灣學生更了解對岸，並非如李筱峰教授擔心的「像中國當局的政治宣傳海報」。

本教科書依據教育部於民國97年公布之課綱編寫。各出版社依課綱基本內容規範，八年級上冊皆是三大主題：中國通論地理、中國史（上古到明清）、政治；下冊則是中國區域地理、全球概述、東北亞與東南亞、中國史（鴉片戰爭到現代）、法律。歷來各版本八年級上冊教科書封面素材，多為中國地圖或照片集錦，反而才如李筱峰教授所憂慮者，且難以觀照時代性和生活性。

為此，本版107學年度教科書封面於去年底改版時，希望用較現代化的手法，結合教材與時事，取相關意象貫串古今。適逢中國推展一帶一路政策多年，古代商業發展則自絲路崛起，故以此發想，歷經內部數度討論與修改，最終以今日所見版本定稿。

本封面所取意象是藉由絲路和一帶一路貫串古今。紅色象徵絲路，駱駝象徵絲路上的商旅，用以連結中國史主題；建築物是上海的現代建築，象徵今日中國的發展與一帶一路的推展。一帶一路的利弊得失與成敗尚無定論，教師恰可藉此封面設計課堂討論議題，除作為古今對照、時事分析，亦能訓練學生思辨與論述能力。

臺灣是個多元社會，存在各種不同的意見，南一書局依據教育部頒訂之課程綱要編寫教材，肩負教育重任，不忘時刻警醒惕勵，務須尊重各種意見，以社會最大的共識來呈現教材內容。教科書依據課綱編寫，固有其限制，然不論學生、教師或家長乃至社會大眾，皆為世界公民的一分子，在學習、閱讀教材的同時，如藉由封面輔助思考，更加知己知彼，讓學生能不囿於課堂所限，師長能藉此引導學生拓展視野，則是所至盼。

最後，封面設計以教材為發想，以時事為連結，以美學為實踐。若因封面所使用的素材、構圖、意象等，使外界產生過度聯想，本公司願在來年研擬修改，以免引發爭議。

南一書局企業股份有限公司