獨家》舞者機警突圍 我國旗、國旗歌飄揚IDO世界盃舞蹈大賽

代表台灣赴韓國競逐IDO世界盃舞蹈大賽的「創舞極致舞團」，4名女團員勇奪3金1銀1銅佳績，照片中間為團長郭盈伶。（創舞極致舞團提供）

2018-09-03 10:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣體壇健將在印尼亞運大放異彩，代表台灣赴韓國競逐IDO世界盃舞蹈大賽的「創舞極致舞團」，4名女團員也勇奪3金1銀1銅佳績，同時機警應變得宜，讓我國旗、國旗歌成功突圍飄揚全場，舞伶當場感動飆淚！

「有了2016年的吃虧經驗，我們這次自備了國旗歌，當司儀唱名要我們上台領獎前，工作人員突然說沒有我們的國歌，團員詹碧雲趕緊衝到休息區，把預備的國旗歌CD交給音控，否則輪到台灣隊上台受獎時，可能又是一片靜默了！」

團長郭盈伶說，今年IDO世界盃舞蹈大賽計有俄羅斯、烏克蘭、韓國、中國、丹麥和台灣10多國200多隊競技，8月24、25日於南韓春川一較高下，堪稱是今年度亞洲最難打的一場舞蹈賽事。

在歷經4分之1、2分之1淘汰賽，直到最後晉級前6名的排位賽，台灣代表隊「創舞極致舞團」4名舞伶選手詹碧雲、莊嘉杰、王育蒨和謝宥萱，在東方舞/肚皮舞舞科一共抱回了3金、1銀、1銅。

4人不僅在成人團體組中，以多變的隊形、華麗的服裝和技巧動作，獲得7個國家評審青睞一舉奪金，青年組的莊嘉杰更一人勇奪東方舞和民俗舞個人組雙面金牌，而詹碧雲、謝宥萱，也分別拿下「成人個人民俗舞組」及「東方舞表演組」銀、銅牌。

郭盈伶回憶說，2016年也是韓國首次拿到IDO世界盃比賽的主辦權，當時有奪牌的選手頒奬後，都被邀請站到舞台中央，拿著該國國旗、唱國歌，但台灣代表奪牌選手被邀請到舞台中間後，「有1分鐘的時間是空白的」，直到司儀說「謝謝台灣」，選手一頭霧水黯然地下台。

事後韓國主辦方跟台灣選手說抱歉，因為音響出了點狀況，所以無法播放國歌，有了前車之鑑，此次團員詹碧雲有備而來，一直把國旗歌CD帶在身上，當工作人員突然說沒有台灣國歌時，詹趕緊把預備的國旗歌CD交給韓國音控人員，音控人員沒有多想，也就很緊張的趕快把CD片放進去播放了。

舞伶們機警應變突圍，讓我國旗、國旗歌在IDO世界盃舞蹈大賽全場飄揚。（郭盈伶提供）